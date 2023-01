terug

Agenda overzicht Fotografen Café Kasteel Woerden 6 februari 2023

© Annabel Oosteweeghel

Workshop Colour Management met Herman van der Haar

Tijdstip: 13.00 – 17.30 uur

Het hoe en het wat over Colour Management, Papierkeuze en de Printerinstellingen.

Neem een mooi belicht bestand mee en verwonder je over de uitkomst. De workshop behandelt Colourmanagement in de fotografie. Goed colourmanagement is de basis voor een goede afdruk.Om een mooie goede afdruk te krijgen moet de verschillende bewerkings-onderdelen goed op elkaar aansluiten. In de workshop zal er aan al deze factoren zowel theoretisch als praktisch uitgebreid aandacht worden besteed. Het eindresultaat is dat iedere deelnemer aan het eind weet wat er moet gebeuren om tot een mooie afdruk te komen. Iedere deelnemer kan een bestand meenemen, waarvan een perfecte afdruk wordt gemaakt op een Epson printer en op Fine Art Paper (aquarel papier) van het formaat van A3+ (30x45cm). De deelnemer ontvangt de presentatie op papier om die later als naslagwerk te kunnen gebruiken.

Het PROGRAMMA (voor maximaal 8 deelnemers):

13.00u: Ontvangst en kennismaking.

13.30u: Presentatie Colour Management door Herman van der Haar:

Instellingen van de camera.

Calibratie van het beeldscherm.

Instellingen van Photoshop.

Papiersoorten voor de printer.

Instellingen van de camera. Calibratie van het beeldscherm. Instellingen van Photoshop. Papiersoorten voor de printer. 14.15u: Interactieve deel en aan de slag met het voorbereiden van een prachtige afdruk.

17.30u: Afsluiting.

Herman van de Haar was mede-initiatiefnemer van de Epson Print Academy die veel jaren in Woerden in de studio van Hans van Ommeren werd gegeven. Tegenwoordig geeft hij de workshop op aanvraag voor o.a. Dupho, Eizo en soms bij fotoclubs.

Schrijf je in! Stuur ons per email je naam, adres en 06-nummer vóór zaterdag 4 februari 2023. Na aanmelding van tenminste 6 deelnemers, gaat de workshop door.

Stort het bedrag op NL39 ABNA 09747 13864 van Stichting Weerlicht o.v.v. Workshop Herman van der Haar. Ter bevestiging wordt er een factuur gestuurd.

Stuur je mail naar: fotografencafekasteelwoerden@gmail.com.

Prijs workshop koffie/thee/water inbegrepen: € 79,50 inclusief btw.

Prijs workshop met deelname fotografendiner: € 109,50 inclusief btw.

Voor info kunt u altijd bellen naar Aart Sliedrecht : 06 2290853P

16.00 – 17.30 uur .FCKW-Cinema: Finding Vivian Maier

Deze intrigerende documentaire gaat op zoek naar de vrouw achter die duizenden prachtige foto’s.

In 2007 werden meer dan 100.000 negatieven ontdekt van foto’s die in de jaren vijftig en zestig waren genomen in de straten van Chicago en New York. De fotografe: de volslagen onbekende Vivian Maier.

Wie was zij? Deze intrigerende documentaire gaat op zoek naar de vrouw achter die duizenden prachtige foto’s. Maiers raadselachtige leven wordt uit de doeken gedaan aan de hand van interviews met mensen die haar kenden, foto’s en filmfragmenten. Het fantastische verhaal van een excentrieke vrouw die na haar dood werd uitgeroepen tot een van de beste fotografen van de twintigste eeuw.

Deze film kreeg een Oscar Nominatie: Beste Documentairefim. Speelduur: 81 min.

Diner 18.00-19.00

Fotografendiner in de van Rhenenzaal.

Foto plaza 19.00-20.00

Fotoplaza biedt vanavond weer podium aan drie fotografen die vol enthousiasme hun werk tonen.

Floris van Woudenberg (1956).

“Ooit ben ik begonnen als landschapsfotograaf. Zo heb ik inmiddels heel veel gefotografeerd op Terschelling waar ik al ruim 50 jaar regelmatig kom. Maar ook op reis in het buitenland maakte ik veel foto’s. In de loop der tijd heb ik me ook wat verdiept in macro-, straat en portretfotografie en cursussen gedaan bij Dies Groot. Toch wilde ik iets anders, mijn fotografie wat meer betekenis geven. Via een mentoraat documentairefotografie ben ik op het spoor van De Terugwinning gekomen, een circulair ambachtscentrum in Woerden. Daar ben ik afgelopen jaar regelmatig geweest om een project vorm te geven.”

Lotte Hoekstra studeerde Toegepaste Fotografie aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie, waar ze in 2022 haar Bachelor of Arts behaalde. Gedurende deze jaren vond ze haar eigen weg in de fotografie en richtte ze zich uiteindelijk op reclamefotografie. Het liefst fotografeert zij buiten en maakt ze gebruik van natuurlijk licht, met waar nodig een opvul lampje. Binnen reclamefotografie heeft lifestyle fotografie haar interesse het meest gewekt, omdat een product in context meer zegt dan een productfoto an sich. De toevoeging van lifestyle geeft een verhaal of een gevoel mee aan het desbetreffende product, wat voor haar een reclamebeeld aantrekkelijker maakt.

Ed van der Weijden fotografeert sinds 8 jaar en heeft zich naast het volgen van een aantal cursussen vooral autodidactisch verder bekwaamd. Hij is gestart met architectuurfoto’s die vooral kenmerkend zijn door belichting, lijnenspel en strakke vormgeving. Sinds drie jaar heeft hij zich toegelegd op portretten, met als specialiteit stoere mannen. Zwartwitte Lowkey foto’s hebben zijn voorkeur, maar hij maakt ook regelmatig een uitstapje naar kleur. Hij is lid van fotoclub Iris en heeft sinds een half jaar een eigen studio in het oude Minkema college. Tijdens zijn presentatie worden uitsluitend portretten getoond.

20.00-21.00 uur Lezing Annabel Oosteweeghel

Annabel Oosteweeghel (1969) is fotograaf en woonachtig in Noordwijk. Ze studeerde Audio-visuele Vormgeving aan de Academie St. Joost in Breda. Door haar filmachtergrond zijn haar foto’s meer dan beeld, ze vertellen een verhaal. Haar commerciële werk richt zich op lifestyle en mensen. Annabel fotografeerde voor talloze bladen in binnen- en buitenland. Naast haar commerciële werk richt ze zich op persoonlijke fotografie projecten. Ze had een museale fototentoonstelling in museum Hilversum en in Museum de Fundatie in Zwolle.

21.15 Portfolio review en lange tafel

Ook vanavond kunnen fotografen hun foto’s voorleggen aan reviewers die de foto’s van professioneel advies zullen voorzien.

Vanavond zijn hiervoor beschikbaar:

Bram Tackenberg, krachtige en kwetsbare portretten. Bram is begonnen als beeldend kunstenaar. Inmiddels heeft het middel zich geëvalueerd tot doel en heeft hij zich verder gespecialiseerd in de fotografie zelf. Zijn fotografie kenmerkt zich door een directe, onverbloemde manier van kijken. Hij begon in 2014 met zijn serie “De Woonkamers” waarin hij mensen in hun eigen woonkamer fotografeert.

Katharina Pöhlmann, fotografe en beeldend kunstenaar.

In 2011 afgestudeerd aan de Foto-academie Amsterdam, werkt ze sindsdien aan haar eigen fotoprojecten en tevens als jurylid, portfolio-reviewer en coach. Haar werk wordt internationaal geëxposeerd en werd diverse keren genomineerd.

Evelyne Jacq, persfotografe, cursusontwikkelaar en jurylid en portfolio-reviewer.

Ze zoekt de kunst van het toeval; daarin is ze bevrijd van het primaat van het ene beslissende moment, zoals dat geldt in de fotojournalistiek: dat ene gebaar van de omstreden politicus, de bal die net van een schoen vertrekt.

Annabel Oosteweeghel is fotograaf. Ze studeerde Audio-visuele Vormgeving aan de Academie St. Joost in Breda. Door haar film-achtergrond zijn haar foto’s meer dan beeld, ze vertellen een verhaal. Haar commerciële werk richt zich op lifestyle en mensen.

Haar eerste museale fototentoonstelling was met haar project Old Love in Museum Hilversum.