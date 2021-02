Fotograaf Kees van de Veen is de winnaar van de Canon Zilveren Camera 2020. Met zijn serie over het overlijden van Piet Franssen aan corona, heeft hij de cijfers in de journaals een gezicht gegeven. “Twaalf jaar geleden won Kees van de Veen de Canonprijs voor jong talent, extra speciaal dat hij nu de Canon Zilveren Camera in de wacht sleept”, aldus juryvoorzitter Natalia Toret.

De reportage die Kees van de Veen in maart en april tijdens de eerste corona-golf maakte op de intensive care in Assen, had de overtuigende meerderheid van de stemmen van de jury. Van de Veen volgde Piet Franssen uit Tegelen, Noord-Limburg, die daar opgenomen werd met een besmetting met het coronavirus. Op 16 april, nadat dochter Monique en zoon Martin afscheid konden nemen op de IC, stierf Piet Franssen, op 73-jarige leeftijd.

Juryoordeel

“Hier ging het afgelopen jaar om: te vroeg afscheid nemen van geliefden”, reageert Natalia Toret. “Fotograaf Kees van de Veen heeft dit integer en intiem gefotografeerd. Het is een mooie, veelomvattende serie waarvan de beelden over jaren nog op ons netvlies staan. Vooral het beeld waarbij de dochter vlak voor het sterven van haar vader een telefoon bij haar vaders oor houdt met aan de andere kant van de lijn zijn kleinzoon, maakte diepe indruk op de jury. Het verdriet dat we kennen uit de wekelijkse cijfers is hier persoonlijk gemaakt”, aldus Toret.

Kees van de Veen

Kees van de Veen (1980) is freelance fotograaf. “Ik ben geïnteresseerd in echte verhalen van echte mensen, gefotografeerd met respect en eerbied”, zo omschrijft hij zijn keuze in onderwerpen. Zijn werk is veelvuldig bekroond, waaronder bij de Zilveren Camera, de European Newspaper Award en World Press Photo. Naast persoonlijke projecten fotografeert hij voor opdrachtgevers als NRC Handelsblad, Trouw, De Morgen, National Geographic Magazine, Vluchtelingenwerk, Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen. Hij wordt gerepresenteerd door Hollandse Hoogte/ANP.