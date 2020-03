Fotofestival Schiedam brengt ons van 30 april t/m 17 mei 2020 in de ban van hedendaagse fotografie. Met het thema Transities wordt een scala aan scherpzinnige fotografen gepresenteerd die onze constant veranderende beeldcultuur observeren en bevragen. Verschillen tussen rijk en arm en links en rechts lijken alsmaar toe te nemen en diverse culturen en tradities beïnvloeden elkaar op allerlei manieren. Deze hedendaagse transities vormen de rode draad in editie 2020 van Fotofestival Schiedam. De zevende editie van het festival kenmerkt zich door de verfrissende combinatie van diverse genres binnen de fotografie. De foto’s worden getoond op een bijzondere locatie in de historische binnenstad en gepresenteerd in ruimtelijke installaties die het idee van een eendimensionale foto aan de muur voorbij gaan.