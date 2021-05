FotoFestival Naarden presenteert ‘Universal Tongue’, een video-installatie van beeldend kunstenaar Anouk Kruithof, waarbij je als kijker niet stil kan blijven zitten, maar mee wil dansen met de ritmische taal van muziek en lichaam. Dit werk wordt een van de hoogtepunten van de komende editie van het FotoFestival Naarden, dat als thema heeft ‘The Art of Living’ – de kunst van het leven of: levenskunst. Hoe leven we, hoe visualiseren fotografen ons leven, hoe maken we het leven tot kunst. Een manier van leven is dansen. Iedereen danst, het is een universele taal die verbindt en identificeert.

Kunstenaar Anouk Kruithof onderzocht hoe dans zich door de geschiedenis ontwikkelt als uiting van cultuur, maar ook als onderdeel van de mondiale mediacultuur. Via YouTube, Instagram en TikTok manifesteren mensen zich door zich dansend te tonen, Kruithof verbindt de dansen met elkaar. Ze weeft found video footage door elkaar en reflecteert over de verschillende manieren waarop dans een universele taal vormt die iedereen spreekt en verstaat. Het is een taal die culturen identificeert maar tegelijkertijd ook verbindt, die makkelijk over grenzen reikt en zo een wereldtaal wordt.

In een presentatie van 8 grote schermen worden dansfilms van over de hele wereld tegelijkertijd getoond, precies ge-edit tot een fascinerend geheel waarbij je als kijker niet stil kan blijven staan of zitten. ‘Universal Tongue’ wordt gepresenteerd op de zolder van het oude stadhuis in de vesting van Naarden – een mooier contract is nauwelijks denkbaar.

Kruithof werkte met een team van vijftig onderzoekers en verzamelde meer dan 8800 dansvideo’s van over de hele wereld van Youtube en Instagram. De totale lengte van al dit gevonden videomateriaal bedroeg 250 uur. Na de rough-cut bleef een totale lengte van tachtig uur over. De uiteindelijke video-installatie bestaat uit grote schermen waarop acht films worden geprojecteerd die elk vier uur duren. Universal Tongue toont 32 uur volledig gemixte, betoverende video waarin 1000 dansstijlen van over de hele wereld worden gepresenteerd! Een spectaculaire ervaring, de energieke levenskunst spat er af! In de toekomst zal Universal Tongue te zien zijn in Museum Voorlinden dat de video-installatie heeft aangekocht. Om een indruk te krijgen van het werk: www.universaltongue.com

FotoFestival Naarden is een tweejaarlijkse fotografie tentoonstelling in en om Naarden. Het festival opent op 3 juli 2021 en duurt tot en met 29 augustus 2021. De online voorverkoop start in juni 2021. Meer informatie over het fotofestival op: www.fotofestivalnaarden.nl