De zeventiende editie van het FotoFestival Naarden is opgeschoven naar de zomer van 2021 in verband met de Corona pandemie. Het festival vindt nu plaats van zaterdag 3 juli 2021 tot en met zondag 29 augustus 2021. De inzendtermijn voor de open call voor het festival is eveneens verlengd: er kan worden ingezonden tot en met 30 april 2021.

Veilig bezoek FotoFestival

Aanvankelijk stond het festival gepland van 8 mei tot en met 13 juli 2021, het bestuur van het festival heeft besloten het zekere voor het onzekere te nemen en het festival op te schuiven naar de zomer. De openingsdatum is zaterdag 3 juli en het festival sluit op 29 augustus 2021.

Ook is er voor gekozen locaties te kiezen die ‘corona-proof’ ingericht en bezocht kunnen worden, een aantal daarvan bevindt zich buiten de vesting van Naarden. Er wordt gelet op de mogelijkheid voor éénrichtingsverkeer en meer buitenlocaties. In overleg met Gemeente Gooise Meren wordt een mobiliteitsplan ontwikkeld, zodat iedereen zoveel mogelijk locaties kan bezoeken. Het bestuur volgt de actualiteit nauwlettend om bij te sturen indien nodig.

Verlenging Open Call tot en met 30 april 2021

Het FotoFestival Naarden heeft al heel wat aanmeldingen voor de ‘open call’ binnen. Nu het festival verschoven is, biedt zij de kans voor nog meer fotografen werk in te zenden. Het festival nodigt professionele fotografen uit werk in te sturen voor de komende editie. Met ‘professionele fotografen’ bedoelen we fotografen die een beroepsopleiding in de fotografie, foto academie of Fotovakschool hebben afgerond, die een expositie hebben gehad en/of die lid zijn van een vakvereniging (zoals DuPho). Het festival nodigt fotografen uit om aansluiting te zoeken bij het centrale thema ‘Permanent Vacation’. Dit thema laat zich vertalen als het ‘gevoel van absolute vrijheid en totale onafhankelijkheid. Geen barrières, geen stress, geen werkdruk.’ Lees voor meer informatie ook het curators statement op onze website.

Inzenden kan via de website www.fotofestivalnaarden.nl, waar ook de voorwaarden te lezen zijn. Het curatorenteam neemt de selectie voor haar rekening. Wanneer de fotograaf geselecteerd wordt, zal diens werk tentoongesteld worden op één van de locaties van het fotofestival.