In onze vorige nieuwsbrief kondigden we nog aan dat we verwachtten in mei en juni 2021 het FotoFestival 2021 te openen. Maar covid-19 haalt ons in. We hebben besloten het festival op te schuiven naar de zomer. Vanaf 3 juli tot en met 29 augustus 2021 zal Naarden het centrum van de fotografie zijn.

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de verlenging van de open call, we stellen het curatoren-team en het nieuwe bestuur graag voor en laten vast wat prachtige foto’s zien van ons participatieproject Celebrate the Dutch Landscape.