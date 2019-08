Op 21 september 2019 wordt voor de eerste keer Dialogue Vintage Photography georganiseerd. Dit nieuwe fotofestival in het Cultureel Educatief Centrum (CEC) in Amsterdam Zuidoost is het eerste vintage fotografie evenement in Nederland. Gelijktijdig met Unseen, waar de nadruk ligt op het ‘jonge’ en ‘nieuwe’, is Dialogue een evenement waar juist de oudere fotografie centraal staat en naar het nu wordt vertaald.

Een belangrijk onderdeel van Dialogue is het programma van art talks, tentoonstellingen en workshops waarmee vintage fotografie vanuit diverse perspectieven belicht wordt. Voor de eerste editie reizen meer dan 40 internationale handelaren en instituten naar Amsterdam af voor de Dialogue Beurs om daar fotografie uit alle windstreken te laten zien. Onder hen zijn Serge Plantureux (FR), Adnan Sezer (FR), Jenny Allsworth (UK), Roland Belgrave (UK).

Focus op niet-westerse fotografie

Dialogue Vintage Photography wil letterlijk de dialoog aangaan en de liefde voor vintage fotografie delen. Het festival biedt daarom niet alleen plek aan ruim 40 internationale handelaren en instituten, maar ontwikkelde daarnaast een dynamische programma dat dieper ingaat op representatie in fotografie en fotografie als verhalenverteller.

In dit programma ligt de nadruk op de ontwikkeling van fotografie en de kentering die het medium door de jaren heen heeft doorgemaakt. Met de intrede van de smartphone kan iedereen een (mooie) foto maken en hebben selfies de betekenis van het portret voor eeuwig veranderd. De wereld wordt vastgelegd vanuit een divers perspectief, iets wat in de vroegste fotografie lang niet altijd van het geval was. Dialogue bespiegelt deze radicale verandering in art talks met o.a. Lucia Nankoe, Alberta Opoku en Wayne Modest én laat zien welke uiteenlopende narratieven er te vinden zijn in de vintage fotografie.

Programma

Tijdens Dialogue zijn er vijf art talks met curatoren en kunstenaars onder leiding van Justin Waerts. Hans Rooseboom bespreekt bijzondere stukken uit privécollecties met verzamelaars. Erik Kessels maakte voor deze gelegenheid een tentoonstelling met foto’s van zijn werk ‘In almost every picture 15′. Daarnaast zal hij met Paul Kooiker tijdens het event de nieuwe publicatie ‘Highly Uncomfortable Photo Books’ presenteren. Market Photo Workshop traint jongeren uit de Bijlmer in het bieden van ander perspectief door middel van fotografie. Tijdens de Dialogue Tables worden privé-personen uitgenodigd hun foto’s en fotoalbums uit privébezit te laten zien aan kenners van o.a. het Tropenmuseum en Imagine IC om erover te vertellen.

Hommage aan Frido Troost

Dialogue Vintage Photography is een initiatief van 3 verzamelaars van vintage fotografie en 2 curatoren die met het festival een hommage brengen aan Frido Troost. De liefhebbers waren allen geregelde bezoekers van het foto antiquariaat Institute for Concrete Matters van Frido Troost in Haarlem. Nadat Troost plotseling overleed in 2013, was er in Nederland geen ontmoetingsplek meer waar een diverse groep fotoliefhebbers – fotografen, verzamelaars, museumconservatoren – elkaar troffen en door de de stapels met oude foto’s neusden. Het idee ontstond om met een vintage fotobeurs deze oude tijden te doen herleven. ‘Dat eerste wilde plan (op een spreekwoordelijk bierviltje) kreeg zowaar een serieus vervolg met Dialogue Vintage Photography. Niet alleen met een fotografiebeurs waar het om verwerven van fotografie draait, maar ook met een programma van lezingen, presentaties door privéverzamelaars, workshops en tentoonstellingen. Samen willen we vintage fotografie als liefhebberij laten zien, delen en belichten.’ Aldus de initiatiefnemers.

Woza Sisi

Gelijktijdig met Dialogue opent in het naastgelegen OSCAM de tentoonstelling Woza Sisi. Vanaf 21 september is de eerste Europese fotografietentoonstelling van Dahlia Maubane te zien. In OSCAM laat zij het resultaat zien van een acht jaar lange studie naar de unieke haar- en kapperscultuur in Afrikaanse steden zoals Johannesburg, Mahikeng en Maputo. Het resultaat is een serie, die deze vanuit diverse perspectieven documenteert.

Woza Sisi wordt gecureerd door Flip Bool, voormalig curator van o.a. Nederlands Fotomuseum.

21 september 2019, 11:00 – 22:00 uur

CEC | OSCAM Bijlmerdreef 1289

www.dialoguevintagephotography.com