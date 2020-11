Op 27 november opent FOTODOK haar nieuwe tentoonstelling Pass It On. Private Stories, Public Histories. FOTODOK nodigt de kunstenaars Inge Meijer (NL), Lebohang Kganye (ZA), Marianne Ingleby (US/NL), en Pablo Lerma (ES/NL) uit om de tentoonstellingsruimte aan Lange Nieuwstraat 7 gedurende drie maanden over te nemen en de ruimte te transformeren naar een dynamische plek waar ze kunnen werken aan lopende projecten, waar ze een inkijk geven in hun artistieke processen en de dialoog aangaan met bezoekers.

De projecten die samengebracht zijn in Pass It On hebben allemaal een familiearchief als vertrekpunt. In Ho thubeha ha lebone (Een breking van het licht) richt Kganye zich op foto’s van haar familie, die werden genomen tijdens de apartheid in Zuid-Afrika. Meijer ontdekt in A Garden Revisioned een archief vol verlovingsfoto’s uit een trouwzaal in Gwanju, die in gebruik was tussen 1988 en 2006 maar daarna leeg stond tot het werd gesloopt tijdens het verblijf van de kunstenaar in Zuid-Korea. Ingleby’s project Operation Detachment komt voort uit vele dozen foto’s, negatieven en documenten die zij erfde van haar grootvader Bruce Elkus, die een officiële fotograaf was voor het Amerikaanse leger in Iwo Jima in 1945.Tot slot duikt Lerma in It Doesn’t Stop at Images speciaal voor Pass It On in de collectie van IHLIA LGBTI Heritage, waar hij voorstellingen van mogelijke queer families samenstelt uit het materiaal dat hij daar tegenkomt.

Pass It On is de afsluiter van FOTODOKs centrale thema in 2020: collectief geheugen. Met deze tentoonstelling focussen we op intieme, persoonlijke verhalen die belangrijke historische gebeurtenissen of tijdperken weerspiegelen. Bezoekers zullen aanschouwen hoe door de kunstenaars vorm en betekenis gegeven wordt aan aanvankelijk ongestructureerde verzamelingen beelden. De installaties laten zien hoe kunstenaars proberen deze beelden te vatten, structuren, interpreteren en te transformeren en hoe ze ‘counter-memories’ en een alternatief verleden kunnen construeren door onderbelichte of onbekende beelden op de voorgrond te plaatsen.

De tentoonstelling vraag zich ook af wat de rol van de kunstenaar is in verhouding tot gevonden beeldmateriaal. Wat is de relatie tussen een kunstenaar en een archief? Komen de beelden uit eigen familiekring, heeft de kunstenaar ze per toeval ontdekt of zijn ze naar boven gekomen dankzij diepgravend onderzoek bij een instituut? Welke verantwoordelijkheden en ethische kwesties komen bij elk van deze werkwijzen kijken? En, tot slot, waar liggen de grenzen tussen het werk van een kunstenaar, archivaris en curator?

FOTODOK zoekt in de context van de huidige pandemie naar alternatieve manieren om te kunnen omgaan met tentoonstellingsruimtes, kunstenaars en publiek. We ondersteunen kunstenaars door ze een raamwerk te bieden voor verschillende productiefases, waarmee zij hun werk verder kunnen ontwikkelen. Wij bieden het publiek de mogelijkheid om een kwetsbare ruimte te betreden waar methodes, plannen en twijfels worden blootgelegd en waar de kunstenaars beschikbaar zijn voor gesprek. De tentoonstelling wordt op die manier een open plek waar verhalen, reflecties en ideeën kunnen worden doorgegeven van de kunstenaars aan het publiek en weer terug.

Curator: Daria Tuminas

Ontwerp: Kummer & Herrman

Productie: Daria Tuminas, Martha Stroo, Joeri Boelhouwer, Tim van Elferen, The Adventures of Mr. Soundmount, FOTOLAB, Prospektor, t & c apply

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Utrecht, Mondriaan Fonds, Fonds 21, Pictoright Steunfonds, Fentener van Vlissingen Fonds, en ILHIA LGBTI Heritage

Pass It On zal te zien zijn tussen 27 november en 28 februari, iedere vrijdag tot en met zondag, tussen 12:00 uur en 18:00 uur.

Een bezoek aan de tentoonstelling of een afspraak met de kunstenaars* kun je hier boeken.

*Een ontmoeting met de kunstenaar is gratis, alleen het algemene entreebewijs is verplicht.