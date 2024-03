Fotocollege Mariëlle van Uitert: Van oorlog naar natuur

terug

Op woensdag 20 maart vindt het laatste fotografiecollege van dit seizoen plaats in Dbieb Leeuwarden. Te gast is documentair fotograaf Mariëlle van Uitert, winnaar van o.a. de Zilveren Camera. Ze vertelt de bijzondere verhalen achter haar werk: van de diepste oorlogskrochten in Syrië en Afghanistan, naar de FARC en het bendegeweld in Mexico. Ze eindigt op de Ethiopische hoogvlakten waar de met uitsterven bedreigde wolf door een team wetenschappers wordt onderzocht.

© Marielle van Uitert

Mariëlle van Uitert

Na 13 jaar oorlogsfotografie maakte Mariëlle van Uitert de overstap van oorlogs- en conflictgebieden naar de natuur. Sinds vier jaar houdt ze zich fulltime bezig met fotografisch onderzoek naar wolven in binnen- en buitenland. Tijdens het college gaat Marielle in op haar persoonlijke keuze voor oorlogsfotografie en het volgen en fotograferen van de wolf.



De fotocolleges worden georganiseerd door de Fotofabryk in samenwerking met dbieb. Eerder waren dit seizoen de fotografen Saskia Aukema, Bas Losekoot en Carla Kogelman in dbieb te gast. De fotocolleges zorgen iedere keer voor goed gevulde zalen, aldus Elske Riemersma van de Fotofabryk. “Mooi om te zien dat er een duidelijke behoefte aan verdiepende colleges over fotografie is.”

Het fotocollege van Mariëlle Uitert is op woensdag 20 maart in dbieb Leeuwarden, aanvang 20.00 uur.