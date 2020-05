Nederland kent vele amateurfotografen. Sommigen van hen hebben zich georganiseerd in clubs die zijn aangesloten bij de Nederlandse Fotobond. Leren beter fotograferen is het gemeenschappelijke doel. De leden van de Fotobond kunnen een fikse korting krijgen op Pf Fotografie Magazine.

Al bijna honderd jaar bundelt en bevordert de Nederlandse Fotobond de belangen van de aangesloten verenigingen en leden. Voor amateurfotografen is een verbond met gelijkgestemden een uitgelezen plek om inspiratie en kennis op te doen. Leden leren hoe fotowerk tot stand komt, hoe foto’s hun beeldkracht krijgen. Inzicht en techniek worden gelijktijdig ontwikkeld in onderlinge ontmoetingen en trainingen. Foto’s komen tot leven door ze te tonen op bijeenkomsten, bij openbare exposities, in publicaties en door deel te nemen aan wedstrijden. De Fotobond nodigt deskundigen van buiten uit en leidt intern mensen op tot deskundige sprekers, mentoren en bestuurders. Geen onderwerp is uitgesloten, geen stijl wordt verworpen, geen techniek wordt niet onderzocht. Ieder standpunt is te waarderen.

Nieuwsgierigheid

De zoektocht van een amateurfotograaf leidt naar schoonheid. Soms vertelt een foto een waarheid, maar evengoed kan een foto prachtig liegen. De ene foto geeft een visie op de werkelijkheid, de andere toont een blik naar binnen van de maker. Wat de fotograaf drijft is de nieuwsgierigheid naar hoe de wereld zich laat verbeelden in foto’s. Het resultaat hiervan kan een documentaire fotoserie, een artistiek beeld of een verrijkende verfraaiing zijn van iets wat aandacht verdient. De vrije fotograaf is zijn eigen opdrachtgever; hij kiest zelf de kortste weg naar wat hem geluk brengt.

Huiskamers en exposities

Fotoclubs zijn er in groot en klein. Sommigen hebben verschillende themagroepen, anderen zijn rond de huiskamertafel georganiseerd. Via de plaatselijke verenigingen kunnen leden meedoen aan regionale activiteiten, maar ook aan landelijke wedstrijden en exposities. Landelijke groepen zijn actief rond een aantal fotografische hoofdthema’s. Eén van hen biedt zelfs de opening naar gelijksoortige verenigingen en activiteiten in het buitenland. De internationale organisatie FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) is een door UNESCO ondersteund verband van amateurfotografen. In haar wereldwijde salons en catalogi komen met grote regelmaat Nederlandse deelnemers naar voren. Met succes. Die weg ligt voor iedereen open die zijn eigen vrije fotografie serieus wil nemen, of je nu professional bent of amateur, liefhebber dus.

© John Schenk Lidmaatschappen van clubs kosten tussen € 50,- en € 120,- per jaar. Een individueel lidmaatschap kost € 28,- per jaar. Op www.fotobond.nl vind je adressen en inspiratie. Kijk op de pagina’s over de BondsFotowedstrijden en merk de kwaliteit van het gemaakte werk op. Als lid van de Fotobond krijg je een jaarabonnement op Pf voor slechts € 29,99 voor het 1e jaar, en de jaren daarna voor € 62,-. Voor meer informatie ga naar www.pf.nl/fotobond-leden.