Goed nieuws voor fotografen en uitgevers van fotoboeken: tijdens het FotoFestival Naarden 2021 wordt de Nederlandse Fotoboekenprijs opnieuw uitgereikt in drie categorieën. Met de tweejaarlijkse prijs doet FotoFestival Naarden recht aan de grote verscheidenheid en kwaliteit van het Nederlandse fotoboek. De Nederlandse Fotoboekenprijs is de opvolger van de Kees Schererprijs die in 2015 voor de twaalfde en laatste keer is uitgereikt.

DRIE CATEGORIEËN

De prijzen zijn: een overall prijs die wordt toegekend aan het beste fotoboek van een Nederlandse (of in Nederland werkzame) professionele fotograaf (€ 2.500); een aanmoedigingsprijs van € 1.000 die wordt toegekend aan het beste debuut fotoboek van een Nederlandse (of in Nederland werkzame) professionele fotograaf, en tot slot een prijs van € 1.000 voor het beste tekst-/fotoboek dat in Nederland is gepubliceerd. Het boek bevat teksten over fotografie, een bloemlezing, een catalogus dan wel fotografie en tekst in een andere dan de gebruikelijke context.

JURY

De jury staat onder voorzitterschap van Narda van ’t Veer, founder van The Ravestijn Gallery in Amsterdam en agentschap UNIT C.M.A. Van ‘t Veer is zelf fervent fotoboekenverzamelaar. Voorts bestaat de jury uit: Gunifort Uwambaga (Rwanda), mede-eigenaar en boekmaker bij MENDO in Amsterdam. Uwambaga verbindt culturen en generaties door middel van visuele inspiratie; Merel Bem, kunsthistoricus en schrijver/publicist over beeldende kunst, fotografie en kleding. Bem geeft regelmatig lezingen en gastlessen en is sinds 2020 docent aan de Fotoacademie in Amsterdam; Jenny Smets, kunsthistoricus gespecialiseerd in hedendaagse fotografie. Smets is curator en adviseur/redacteur op het gebied van kunst en media.

INZENDEN

Alle fotoboeken verschenen in 2019 en 2020 kunnen worden ingezonden. De sluitingsdatum voor het inzenden is 15 mei 2021. Fotografen en uitgevers van fotoboeken kunnen hun boeken (mits goed verpakt en voorzien van een retoursticker) met een kort begeleidend schrijven en vermelding van de categorie, sturen naar FotoFestival Naarden – Nederlandse Fotoboekenprijs, p/a Ambacht 22-B, 1511 JZ Oostzaan. De jury behoudt zich overigens het recht voor om boeken over te hevelen naar een andere categorie, mocht dat nodig zijn.

Meer informatie bij info@fotofestivalnaarden.nl