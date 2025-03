Fotoboek Talk Pennings Eindhoven

terug

Op donderdag 27 maart 2025 organiseert Pennings in Eindhoven een bijzondere fotoboek talk, waarin drie gerenommeerde fotografen – Mariet Dingemans, Bas Losekoot en Erik van Cuyk – hun nieuwste fotoboeken presenteren. Deze boeken zijn uitgegeven door de in Eindhoven gevestigde uitgeverij Lecturis. Tijdens het evenement krijgen bezoekers een unieke kans om meer te leren over het proces van het creëren van een fotoboek: van concept en ontwerp tot de uiteindelijke publicatie.

© Bas Losekoot

De drie fotografen hebben ieder een eigen visie en benadering van fotografie, maar delen een gemeenschappelijk onderwerp: gemeenschappen. In het gesprek zullen ze dieper ingaan op hun werk, hun keuzes en ervaringen, en de uitdagingen die gepaard gaan met het maken van een fotoboek. Dit biedt niet alleen inzicht in hun creatieve processen, maar ook in de vaak verborgen aspecten van het fotografie vak. De avond biedt bovendien een blik op de passie van de fotoboekenmakers, waarbij de grote inzet – zowel emotioneel als financieel – duidelijk wordt. Wie zijn de mensen die deze intense projecten realiseren, en wat drijft hen?

© Erik van Cuyk

© Mariet Dingemans

Erik van Cuyk zal vertellen over zijn ervaringen in Zuid-Londen, waar hij omging met spanningen op straat en ook over zijn eigen vooroordelen, en wat hij daaruit heeft geleerd. Hij bespreekt hoe hij vertrouwen opbouwt met mensen, het omgaan met risico’s en zijn fotografische keuzes.

Bas Losekoot richt zich in zijn verhaal op menselijk gedrag in openbare ruimtes van diverse wereldsteden en hoe hij daarbij een visueel verhaal heeft opgezet. Hij zal ook laten zien hoe hij selecteert, met sequenties omgaat en andere keuzes die je moet maken bij het samenstellen van een fotoboek.

Mariet Dingemans vertelt over haar langdurige betrokkenheid bij een alternatieve woongemeenschap die ze jarenlang heeft gevolgd en nog steeds volgt. Ze zal vooral stilstaan bij de impact die dit project op haar eigen leven heeft.

Paul van Mameren, uitgever bij Lecturis, zal als moderator de rol van de uitgever bij het maken van een fotoboek toelichten en de drie fotografen introduceren.

Datum: Donderdag 27 maart 2025, Tijd: 19:30 – 22:00

Locatie: Pennings, Eindhoven, Stratumseind 33, 5611 EP Eindhoven

Entree: EUR 10,-

Programma: