Deze maand brengt Rob van der Teen in eigen beheer een fotoboek uit over re-enactment. Re-enactment is het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum. Ter ere van 75 jaar bevrijding in Nederland is voor dit boek gekozen voor het thema Tweede Wereldoorlog 1940 – 1945.

Rob van der Teen is fotograaf en Grafisch DTP-er, hij is 51 jaar en woont in Hendrik- Ido-Ambacht. Vanaf 2016 is hij verschillende re-enactment verenigingen gaan volgen bij hun evenementen. Deze verenigingen laten zien hoe soldaten in de Tweede Wereld oorlog leefden en vochten tegen de Duitse bezetters. De boodschap van deze verenigingen is “Wat toen is gebeurd mag nooit worden vergeten”. De verenigingen zijn de “stem” van de veteranen van wie er nog maar een handje vol in leven zijn.

In dit boek komen Amerikaanse, Britse, Canadese soldaten aan bod, uitgebeeld door re-enactors in prachtige zwart/wit foto’s.

Alle foto’s in dit boek zijn door Rob zelf gemaakt in Nederland (diverse plaatsen), Belgie (Bastogne) en Frankrijk (Normandië) en bewerkt in de stijl van die tijd. Het is een gebonden boek, uitgevoerd met een gelamineerde harde kaft, gedrukt in twee kleuren zwart en rood. Het binnenwerk is volledig in zwart/wit gedrukt. Het bestaat uit 152 pagina’s met meer dan 220 mooie, tot de verbeelding sprekende foto’s van oorlogsgezichten en schijngevechten. Het boek is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Het boek begint met verschillende visies op re-enactment; van een Amerikaanse veteraan, een jonge vrouwelijke re-enactor en re-enactor/oprichter van de re-enactmentclub Dutch Band of Brothers (BOB).

Het boek wordt met eigen financiële middelen geproduceerd en uitgegeven en zal

€ 44,95 kosten, exclusief verzendkosten.