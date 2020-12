Fotoboek “Thuis. Nederland in coronatijd” haalt positieve boodschap uit negatieve tijd. De intelligente lockdown in maart jl. was aanleiding voor fotograaf Ton Bennemeer om binnen blijvers bij hun voordeuren te fotograferen. Dat resulteerde uiteindelijk in 75 sprekende foto’s, waarbij het schrijverscollectief De Schrijfjuffers de bijbehorende verhalen optekende. Een uniek koffietafelboek over hoe iets negatiefs ook positieve en waardevolle elementen kan bevatten.

Op 15 maart 2020 begon in Nederland de intelligente lockdown. Restaurants sloten, vliegtuigen bleven aan de grond, de lichten doofden in scholen, sportkantines en kantoren. Festivals werden tot verboden gebied verklaard. Nederland ging op slot en thuisblijven werd de norm.

Wat als thuis een verplicht toevluchtsoord wordt?

Thuis is de bijzondere plaats in ieders leven, want precies daar ben je ‘thuis’. Synoniemen voor thuis zijn onder andere behaaglijk, familiair, gezellig, huiselijk, innig, knus, persoonlijk en vertrouwd. Woorden met een overwegend positieve lading.

Maar wat als thuis een verplicht toevluchtsoord wordt en je vierentwintig uur per dag op elkaars lip zit? Of dat thuis ineens een gedwongen isolement is, omdat je tot de kwetsbare ouderen of zieken behoort? Staat thuis dan nog steeds gelijk aan gezellig?

Het deurkozijn als metafoor voor de inperking van onze bewegingsvrijheid

En voor veel mensen betekende het thuis zitten ook dat ze geen werk meer hadden. Fotograaf Ton Bennemeer zag zijn opdrachtenmap slinken. In plaats van op de bank te gaan zitten Netflixen, besloot hij actie te ondernemen. Hij pakte zijn camera en fotografeerde de binnenblijvers bij hun voordeuren. Op gepaste afstand uiteraard. Met het deurkozijn als passe-partout en beeldende metafoor voor de tijdelijke inperking van onze bewegingsvrijheid.

Herkenning en bewondering

Vijfenzeventig sprekende foto’s maakte Ton, waarbij auteurs Antoinette Kalkman, Barbara Sevenstern en Tamara Onos de bijbehorende verhalen schreven. Persoonlijke verhalen, vol herkenning en bewondering. ‘We maken er het beste van,’ was voor velen het credo. Met in de regel een positieve en creatieve invulling van de (on)mogelijkheden. De camping in het buitenland werd verruild voor het opblaasbadje op eigen terrein, de pubquiz werd online gespeeld, de zitkamer diende als thuisbioscoop en de kraamvisite stond voor het raam in de voortuin. Zo kreeg het dagelijks leven opnieuw vorm en werd ons huis meer dan ooit een veilig welkom thuis.

160 pagina’s hardcover

Het boek ‘Thuis. Nederland in coronatijd’ telt 160 pagina’s en wordt uitgeven in hardcover. Het biedt een kleurrijk inkijkje in het gewone Nederlandse huishouden in een bijzondere tijd. Een tijdsbeeld dat laat zien dat de kritische en op zijn vrijheid gestelde Nederlander ook in staat is te roeien met de riemen die hij heeft.

Ludieke actie

