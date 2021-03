De klimaatcrisis veroorzaakt wereldwijd grote problemen en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Ook binnen Nederland kunnen wij deze gevolgen niet langer negeren.

Wij zijn vijf fotografie studenten die een fotoboek willen maken over de gevolgen van de klimaatcrisis in Nederland. Met ons project ‘Stille Wateren, Diepe Gronden’ willen we bewustwording creëren rondom de gevolgen van deze crisis. De komende maanden fotograferen wij op verschillende locaties in Nederland wat de klimaatcrisis betekent voor onze leefomgeving. Dit willen wij uiteindelijk uitwerken in een boek en presenteren door middel van een kleine expositie.

Kadir van Lohuizen, bekend Nederlands fotojournalist, zal voor dit project onze mentor zijn. De klimaatcrisis en de gevolgen hiervan zijn een heel belangrijk onderwerp voor Kadir zijn werk en we zijn dan ook meer dan vereerd dat hij ons hierbij wilt helpen!

Al decennia lang, waarschuwen meerdere generaties onze samenleving voor de gevolgen van klimaatverandering. Economische belangen en de wil van het individu hebben altijd gewonnen. Tijd voor verandering!

Aan de hand van onder andere de klimaatscenario’s van het KNMI, fotograferen wij de effecten van de klimaatcrisis op onze leefomgeving. Om een compleet beeld te kunnen geven van de betreffende gevolgen, willen we reizen naar verschillende locaties in Nederland. De Wadden, Limburg, Zeeland en de Veluwe zijn hier een paar voorbeelden van.

De beelden worden verzameld in een boek, waarin het achterliggende onderzoek en de bijhorende informatie een grote rol zullen spelen. We zijn vastberaden om de klimaatcrisis in Nederland zichtbaar te maken en hiermee bij te dragen aan het creëren van oplossingen.

Om ons doel waar te kunnen maken hebben we de hulp van anderen nodig. Hierom hebben wij een crowdfunding bij Voordekunst opgezet om zo geld in te kunnen zamelen voor het drukken van het boek, het kunnen houden van een expositie en het kunnen bezoeken van de verschillende locaties.

Deze crowdfunding loopt tot 30 maart 2021.

Zowel het boek als de expositie zullen worden gepresenteerd rond juni 2021 en de expositie zal worden gehouden in Apeldoorn. Precieze data volgen later.

Wil je meer te weten komen over ons project? Neem dan vooral een kijkje;

Neem een kijkje op onze Voordekunst pagina: https://www.voordekunst.nl/projecten/11640-stille-wateren-diepe-gronden

Volg ons op onze Instagram: https://www.instagram.com/stillewateren_project/

Neem een kijkje op onze website: https://stillewateren.wixsite.com/project

Heb je een vraag? Stuur ons een mailtje: stillewateren_project@outlook.com