Chantal Heijnen woont en werkt sinds 2008 als documentair en portret fotograaf in New York City. Dit project is een unieke samenwerking tussen Chantal en zoontje Lou. In juni 2020 verlaten ze hun woonplaats New York tijdens de wereldwijde pandemie en gaan tijdelijk terug naar Nederland. De impact van de pandemie heeft Chantal gedwongen om ingrijpende keuzes te maken. Als moeder is het welbevinden van haar zoon leidend geweest. Het boek is een reflectie van momenten van verwondering, vertwijfeling, en vertrouwen die zich in een constante stroom afwisselden. De foto’s gemaakt door beide smelten samen tot een intiem en poëtische tijdsdocument. Het geeft een kijkje in hun leven in twee werelden, waar New York en Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Chantal: “Dit project had ik nooit van te voren kunnen bedenken. Ons zoontje Lou ging tijdens de lockdown spontaan New York fotograferen. Het was zijn manier om alle nieuwe ervaringen te verwerken. Normaal reizen we met de metro en nu ontdekte hij zijn stad vanuit een nieuw perspectief – vanuit een auto. NYC was leeg, het voelde aan als een spookstad. In Nederland richtte ik mijn camera op ons gezin. Het werkte therapeutisch. Het hielp mij om te gaan met alle veranderingen. De pandemie dwong de hele wereld het tempo te verlagen. Het liet me inzien dat de natuur zoveel sterker is dan wij mensen. Dat we de aarde in bruikleen hebben. Ook heeft het pijnlijk de ongelijkheden in de samenleving bloot gelegd. Mijn boodschap aan Lou is dat ik hoop dat zijn generatie zal opgroeien in een wereld waarin we zorgdragen voor elkaar, de aarde en bewust zijn van de voorrechten die we hebben.





Ons boek ‘Lou’s Summer’ Het boek is een weerspiegeling van de bizarre tijd waarin we leven. Een jaar geleden werd de wereld geconfronteerd met de coronapandemie, met New York City als epicenter. Chantal’s gezin woont in een appartementje in Harlem. Om aan de vier muren tijdens de intense lockdown te ontsnappen, huurden ze een auto die hun verlengde huiskamer werd. Ze reden over lege straten naar Coney Island en Orchard Beach. Lou vroeg om een oude camera en begon, vanuit de achterbank ‘zijn New York’ te fotograferen.

Na aankomst in Nederland verdween de spanning van de afgelopen maanden. Chantal fotografeerde Lou en haar gezinsleven en herontdekte de schoonheid van de Nederlandse natuur. Maar hoe idyllisch ook, als fotojournalist bekroop haar het gevoel dat de rest van de wereld aan haar voorbijging. Met lede ogen volgde ze de trieste berichten van hun Amerikaanse thuisfront. Met regelmatig dwaalden haar gedachten af naar New York.

Boekontwerper Teun van der Heijden ving hun gevoel in het ontwerp waarbij beide werelden als een droom in elkaar overlopen. Door de combinatie van de foto’s ontstaat een synergie dat leidde tot het boek ‘Lou’s Summer’. Lou’s foto’s van de lockdown in NY zijn leidend, en haar foto’s van hun familieleven in Nederland zijn verscholen – letterlijk, verborgen op de achterkant van Lou’s foto’s.

Er is een crowdfunding op voor de kunst: https://www.voordekunst.nl/projecten/11411-lous-summer

Over Chantal Heijnen Chantal Heijnen (1976) woont en werkt sinds 2008 in New York als documentair en portret fotograaf voor Europese en Amerikaanse media. Haar werk is gepubliceerd in o.a The New York Times, Washington Post, de Volkskrant, NRC Handelsblad, Vrij Nederland. Haar werk als fotograaf wordt beïnvloed door haar vorige carrière als sociaal werker bij Vluchtelingenwerk - het is persoonlijk en sociaal geëngageerd. Naast haar freelance opdrachten werkt ze met passie aan haar persoonlijke projecten waarin ze met regelmaat samenwerkingen aangaat met andere kunstenaars of fotografen. Bovendien geeft ze les bij het International Center of Photography (ICP) en Lantern Community Services - in opvangcentra voor mensen die dakloos waren of dreigden te raken in New York.