Er zijn niet zoveel gebieden meer op de wereld waar de postboot nog een hoofdrol speelt. Het zijn routes waar het nog de moeite loont een commerciële verbinding over de zee in stand te houden om mensen en goederen te verplaatsen. In het fotoboek, ‘de laatste postboten in de wereld’, laat Dolph Kessler de weinige routes zien waar nog postboten varen.

Zoals langs de westkust van Canada en Alaska; langs de Aleoeten van Kodiak tot aan Dutch Harbor; langs de noordkust van de Saint Lawrence, Canada; de Hurtigruten langs de gehele westkust van Noorwegen; de postboot die Tahiti met de Marquesaseilanden verbindt en de postboot langs de westkust van Groenland. De reizen werden tussen 2008 en 2018 gemaakt. Van alle reizen verschenen publicaties in kranten en tijdschriften. Nu, 12 jaar na de eerste reis, is er ook een fotoboek beschikbaar. Dit boek geeft daarmee een unieke inzage in het leven aan boord, de landschappen, de dorpen en mensen langs de route.



Formaat 22 x 28,5 (liggend)

Oplage 40 exemplaren

Nederlandstalig / Hardcover/ Inleidingen van Dolph Kessler

Prijs: 45 euro / 321 foto’s / 368 bladzijden

Uitgever: Mauritsheech Publishers

ISBN 9789082630954

Distributie via info@dolphkessler.nl