Vandaag om 11.00 gingen de deuren open van de Kunstbeurs Fresh Eyes, georganiseerd door Roy Kahmann. Fresh Eyes is in het gat gesprongen van Unseen, dat niet doorging vanwege de corona pandemie. Fresh Eyes bevat nieuw talent, vintage prints en veel werken van gevestigde fotografen. Fresh Eyes is open van 16 tot 20 september.

Roy Kahmann zie het volgende bij de opening: “Ik belde de directeur van Unseen en ik vroeg, vind je het goed als ik het doe. Ja, dat vond hij goed, zei hij. Maar je hebt slechts vijf weken, dat gaat je nooit lukken. Kijk hier staan we nu. We hadden geen muren en we hadden geen plan, geen galeries en geen sponsoren. De eerste die ik ging bellen was het Mondriaan Fonds. Die hadden 2 ton beloofd aan Unseen. Als je een plan maakt, maak je goede kansen werd gezegd. Maar ze wilde niets bijdragen, dus we moesten het allemaal zelf oplossen, dus slim werken. We hebben met een aantal partijen gewerkt. De Gashouder wilde niet de hoofdprijs rekenen. Toen ben ik de Nederlandse galeries gaan benaderen, maar de angst zat er goed in vanwege de corona. Van de 32 vielen er meteen al de helft af. Toen ben ik een ontwerp gaan maken van de beurs waar veel ruimte in zit. We zijn op acht galeries gekomen. We hebben geen routing op de vloer gemakt in verband met corona want op een kunst beurs kijkt niemand naar de grond.”

uit het persbericht:

De toekomst kunnen we niet voorspellen, maar één ding is zeker: er is aanstormend fotografietalent en iconisch werk wat we niet mogen missen en juist nu moeten zien. De oogst van 125 fotografen valt te bewonderen tijdens de eerste editie van Fresh Eyes Photo Fair, vol werken die het oog verleiden, verwarren en verrukken. Een vijfdaags walhalla en een ware belevenis voor verzamelaars, kunstenaars, fotografieliefhebbers en alles daartussen. Er is een beperkt aantal tickets beschikbaar, met het accent op online verkoop.

Vanaf 16 september zal de Gashouder voor vijf dagen worden omgetoverd tot een visueel wonderland met de allure van een museum. Geef je ogen de kost tijdens Fresh Eyes en geniet van boutique fotografie, struin over de Artibooks boekenmarkt, laat je rondleiden door experts of vergaap je aan vintage prints van iconen als Cindy Crawford, Linda Evangelista, Arnold Schwarzenegger en Andy Warhol voor ze onder de hamer gaan bij Haute Auctions. Daar zit zelfs onbemind werk van Ed van der Elsken en het spraakmakende ‘BUTT X-Ray’ van Jackass’ Ryan Dunn bij. Ook wordt de nieuwe editie van GUP Magazine en het boek Fresh Eyes 2020 gepresenteerd. In het boek wordt het werk van 100 aanstormende talenten geëtaleerd. Prints die tevens de bezoeker begroeten bij binnenkomst in de vorm van een fotowand in samenwerking met Fotolab Kiekie.

De fotografiebeurs die alle verwachtingen en beperkingen trotseert

De crisis doet een beroep op creativiteit. De meeste beurzen en tentoonstellingen zijn geannuleerd of uitgesteld tot volgend jaar, waardoor fotografen op wereldwijde schaal een podium wordt ontnomen. De organisaties achter GUP Magazine en Haute Photographie bundelden daarom de krachten voor Fresh Eyes: om ze soelaas te bieden en de afstand tussen talent en toeschouwer te verkleinen. Daarnaast geeft het event ook gehoor aan Amsterdammers die juist nu toe zijn aan een dosis inspiratie en beleving.

Bekende makers en vers talent doen hun werk uit de doeken

Naast premières van gevestigd talent zoals Thomas Vandenberghe en Danielle Kwaaitaal, Justine Tjallinks, Jeroen Hofman is er werk te zien van nieuwkomers Lotte Ekkel, Joep Hijwegen, Chantal Elisabeth Ariëns en Sara Punt. Nu zijn ze nog te bewonderen, straks zijn ze gevlogen: Fresh Eyes biedt de unieke kans om dicht bij legendarische werken en ambitieuze fotografen te komen

Huidige lijst van deelnemende galeries



Howard Greenberg Gallery, Kahmann Gallery, Galerie Bart, Francis Boeske Projects, Project 2.0 Gallery, De Brakke Grond & Stieglitz 19 en Galerie Vriend van Bavink.

https://www.fresheyesphoto.com/home