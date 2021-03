Het bestuur van De Stad Verbeeldt heeft in februari 2021 drie professionele fotografen de opdracht gegeven een serie van 10-15 foto’s te maken, eventueel in combinatie met AV-ondersteuning. Het thema luidt: Generation Z- what’s next? De uiteindelijke producties maken onderdeel uit van de dubbelexpositie De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next? Deze wordt van 18 juni t/m 14 juli 2021 gehouden in Centrale Harculo, Zwolle.

De drie fotografen

Flora Madu, een jonge uit Zwolle afkomstige fotograaf, die sinds 2019 in Den Haag in een studentenhuis woont. Zij heeft de Foto Vakschool doorlopen na haar vo diploma. Momenteel volgt zij de bachelor aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Flora Madu heeft meerdere prijzen gewonnen bij o.a. Kunstbende Overijssel en Nederland, categorie Fotografie. In 2017 won zij de publieksprijs in de fotowedstrijd ‘Een speciale kijk op het dagelijks leven’, georganiseerd in Zwolle en geëxposeerd tijdens de World Press Photo Expositie in het Academiehuis.

Linelle Deunk is opgeleid als bewegingswetenschapper en epidemioloog aan de VU in Amsterdam. Zij volgde een opleiding aan de Fotoacademie en won een Zilveren Camera (categorie portret) met een serie uit het project ’Nestgeur’. Sindsdien werkt ze als vaste freelancer voor De Volkskrant, Psychologie Magazine en veel andere magazines, instanties en bedrijven en is ze verbonden aan Kahmann Gallery te Amsterdam. Linelle is vooral gespecialiseerd in portretten, voornamelijk van ‘mensen met een verhaal’. Linelle zal ook Zwolse jongeren opnemen in haar portretserie.

Adrienne Norman is een portret- & reportagefotograaf en exposeert in binnen- en buitenland. Zij heeft de Nederlandse-Amerikaans nationaliteit en woont en werkt in Amsterdam. Adrienne heeft op diverse locaties geëxposeerd: Naarden Festival (2001) met ‘Dicht op het Huid’, Musée de l’Elysée, Lausanne, CH (2004) met ‘Making Faces’, Breda Photo (2005) met ‘Constructed Beauty’, Nederlands Foto Museum Rotterdam (2005) met ‘Undercover/Onthecover’, Dark Room Galery, Vermont, USA (2015) ‘Faces’, Almere City Hall, NL (2014) met Ongegeneerde schoonheid’ /Reinier de Graaf / Jacqueline Tellinga en Borneo Architectuur Centrum, Amsterdam, NL (2019) met ‘Stadsranden’/ ‘City limits’/ with artist Peter Spaans.