Stichting De Stad Verbeeldt (DSV) geeft ruimte aan drie professionele fotografen / beeldmakers om door middel van Visual Storytelling het steeds veranderende karakter van het concept ‘stad’ te onderzoeken en visueel vorm te geven. Uitgangspunt is ‘het eeuwige verhaal’ van de stad als ontmoetingsplek, waarin de grote veranderingen van deze tijd zich, binnen gevestigde en meer recente sociaal-culturele infrastructuren, manifesteren.

Als onderdeel van het project De Stad Verbeeldt 2020-2022 ontwikkelt DSV een apart project voor professionals met als titel ‘Generation Z: what’s next?’ Vragen, die wij ons stellen: hoe ziet de wereld van de verschillende generaties er uit, hoe gaan zij met elkaar om? Welke maatschappelijke discussies spelen er tussen hen? Welke waarden op het gebied van kunst en cultuur draagt men op elkaar over, welke wegen slaat men in om oplossingen te vinden voor de enorme uitdagingen waarmee de (stedelijke) samenleving vandaag de dag geconfronteerd wordt? Welke rol spelen begrippen als diversiteit en inclusie hierin?

Het is van belang dat deze vragen zich in een innovatieve en narratieve beeldtaal laten vangen. Concreet: wat wordt hoe vastgelegd? Welke visuele verhalen over de stad zullen er geschreven worden, welke zullen uiteindelijk blijven hangen en doorverteld worden?

Ga de uitdaging aan, doe mee!

De Stad Verbeeldt nodigt professionele fotografen / beeldmakers uit dit proces van maatschappelijke verandering te concretiseren door middel van een eigentijdse beeldserie of portrettenreeks, waarbij de nadruk ligt op de relatie tussen de verschillende generaties. Het staat de fotograaf vrij dit thema naar eigen visie of inzicht in te vullen. De uiteindelijke productie zal worden vertaald naar een presentatie binnen de expositie ‘De Stad Verbeeldt – Generation Z: what’s next?’ die tijdens de IJsselbiënnale van 18 juni – 19 september 2020 vier weken wordt geëxposeerd in Zwolle. De Stad Verbeeldt wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de cultuurhistorische geschiedschrijving van de stad. Daarbij sluit DSV aan bij de expositie Generation Z van Noorderlicht Groningen uit 2020.

Stichting De Stad Verbeeldt stelt per geselecteerde foto-opdracht Generation Z: what’s next? een bedrag van € 6.500 beschikbaar voor drie fotografen/beeldmakers. De gemeente Zwolle en het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel heeft subsidie verleend voor deze foto-opdracht, ateliers en expositie.

Een jury (www.destadverbeeldt.nl/foto-opdracht) zal uit de inzendingen maximaal drie opdrachten kiezen, daarbij zal zij vooral kijken naar conceptuele onderbouwing en fotografische kwaliteit in relatie tot het onderwerp.

Informatie:

De inzendtermijn plan van aanpak foto-opdracht, begroting en portfolio kan tot 1 februari 2021

Inschrijving via destadverbeeldt.nl/foto-opdracht

Inzendingen via com sturen naar: info@destadverbeeldt.nl. NB: de fotograaf / beeldmaker is bereid in het kader van deze foto-opdracht een atelier te geven aan amateurs

Deadline inleveren foto-opdracht is 1 mei 2021

De fotograaf / beeldmaker gaat akkoord met de randvoorwaarden, opgesteld door het artistiek team De Stad Verbeeldt. Voor nader informatie raadpleeg de website: destadverbeeldt.nl