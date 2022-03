Het tweejaarlijkse foto-evenement Tribute to Colour van de Fotoclub Heerhugowaard komt er weer aan, voor de 19e keer alweer! Dit maal is het zelfs een héél weekend. Op zaterdag 19 en zondag 20 maart 2022 staat theater Cool Kunst en Cultuur, Coolplein 1 te Heerhugowaard bol van fotografie en alles wat daarmee te maken heeft.

© Jozef De Fraine

Deze keer wordt dit evenement georganiseerd in samenwerking met de Afdelingen Noord Holland Noord, Kennemerland en Amsterdam van de Fotobond Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie vanwege het 100-jarig bestaan van de Fotobond in 2022.

Hoofdonderdeel van dit foto-evenement is het tonen van spraakmakende en winnende foto’s, die door deelnemers uit binnen- en buitenland werden ingezonden voor deze toonaangevende internationale fotowedstrijd. De prachtige en indrukwekkende beelden worden op zaterdag 19 maart gepresenteerd op een groot scherm in de mooie Rodi Media Zaal van theater Cool. De ingezonden foto’s zijn beoordeeld door een internationale jury en ingedeeld in drie secties: vrij, monochroom en reisfotografie.

Naast dit hoofdonderdeel staat er nog veel meer op het programma voor fotografen en fotoliefhebbers. Zo komt op zaterdag 19 maart gastspreker Hellen van Meene, die ons meeneemt in haar fotografie tijdens een presentatie in de Rodi Media Zaal. Verder zijn er beide dagen binnen en buiten diverse exposities te bewonderen en is er op zondag een fotografencafé waar – niemand minder dan – Diana Bokje portfolio’s bespreekt van een ieder die dat wil. Je kunt ook gewoon lekker rondstruinen langs de diverse kraampjes met fotografie-gerelateerde spulletjes en/of demonstraties over fotografie volgen.

Verder wordt er een fotowedstrijd georganiseerd voor de inwoners van de nieuwe gemeente Dijk en Waard en krijgen de ingezonden en winnende foto’s een mooi plekje tijdens Tribute to Colour.

Kortom, een leuk, gezellig en leerzaam fotoweekend, dat je als fotograaf en fotoliefhebber niet mag missen! We zien je dan ook graag in theater Cool op zaterdag 19 en/of zondag 20 maart a.s.

Meer informatie is te vinden op de website van Tribute to Colour, hoe deze website en de social media in de gaten!