Het Scheepvaartmuseum opent tentoonstelling over de verborgen wereld achter ons voedsel.

Fotograaf Kadir van Lohuizen brengt omvang en verwevenheid van internationale voedselsystemen confronterend in beeld.

© Kadir van Lohuizen

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam opent op 3 november de tentoonstelling Food for Thought. Centraal staat het werk van fotograaf en filmmaker Kadir van Lohuizen, die onderzoek doet naar de wereldwijde voedselindustrie. Met deze tentoonstelling wil Het Scheepvaartmuseum bezoekers inzicht geven in de voor velen onbekende wereld die achter ons voedsel schuilgaat. De tentoonstelling is tot en met 9 juni 2024 te bezoeken.

In Food for Thought neemt Van Lohuizen de bezoeker mee naar Nederland, de Verenigde Emiraten, Saudi-Arabië, Kenia en de Verenigde Staten. Later dit jaar wordt ook China toegevoegd, als Van Lohuizen dat land heeft kunnen bezoeken. Grote projecties en foto’s bieden een kijkje achter de schermen, van hypermoderne zaadveredelingsbedrijven en wereldhavens tot verticale landbouwbedrijven en slachterijen. De tentoonstelling geeft antwoord op de vragen waar ons voedsel vandaan komt en waar het naartoe gaat en laat ook zien welke rol de scheepvaart en Nederland – de op één na grootste exporteur van agrarische producten – in het wereldwijde systeem spelen.Food for Thought laat de bezoeker kennismaken met diverse facetten van de wereldwijde voedselindustrie van nu en onderzoekt tegelijkertijd hoe (maritieme) structuren en machtsverhoudingen van vroeger doorwerken in het heden. Ook zet de tentoonstelling aan tot kritisch nadenken over de toekomst van de voedselindustrie: hoe ziet een meer gelijkwaardig en duurzaam voedselsysteem eruit?

In het tentoonstellingsontwerp van ontwerpbureau Kummer en Herrman – dat gebaseerd is op de look & feel van de voedsellogistiek – komen de indrukwekkende en confronterende beelden van Van Lohuizen samen met prikkelende visualisaties van cijfers en data. De tentoonstelling bevat verschillende interactieve elementen – ontwikkeld in samenwerking met de Dutch Embassy of Food en social designer Fides Lapidaire – die de grootsheid van de wereld achter ons voedsel invoelbaar maken.

In de laatste zaal van de tentoonstelling neemt Slow Food Youth Network de voedselketens van vier specifieke ingrediënten onder de loep en biedt illustrator Jip van den Toorn een kritische reflectie in beeldcolumns. Bezoekers kunnen een audiotour volgen, waarin experts op het gebied van voedsel en transport de link leggen tussen het maritieme verleden en voedselsystemen. In deze audiotour komen onder anderen chefkok Lelani Lewis, Maarten Remmers (Keuringsdienst van Waarde), journalist Jonas Kooyman (o.a. bekend van het Instagram-account @havermelkelite) en Maite Vermeulen en Maaike Goslinga (podcast Containerbegrip) aan het woord. Vanaf januari 2024 organiseert Het Scheepvaartmuseum drie keer een avondprogramma in het kader van Food for Thought, met lezingen, workshops en op de tentoonstelling geïnspireerde gerechten.

Food for Thought

3 november 2023 t/m 9 juni 2024

Het Scheepvaartmuseum

Kattenburgerplein 1, Amsterdam

Openingstijden: ma t/m zo 10.00-17.00 uur