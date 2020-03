Fotografiebeurs Unseen, die van 18 t/m 20 september plaatsvindt in de Amsterdamse Gashouder, is een intensieve samenwerking aangegaan met Foam Fotografiemuseum Amsterdam. Als content partner zal Foam ervoor zorg dragen dat Unseen het podium blijft voor de laatste ontwikkelingen binnen de fotografie. In lijn hiermee neemt het museum plaats in het internationale adviescomité van Unseen, presenteert het de Foam Talent tentoonstelling in het naast de Gashouder gelegen Transformatorhuis en organiseert het de Unseen Talks.

Foam stond negen jaar geleden aan de wieg van Unseen. Als één van de oprichters was het museum tot en met 2016 verbonden aan Unseen. Na de editie van 2016 trok Foam zich terug. Afgelopen februari ging Unseen failliet. Art Rotterdam, de hedendaagse kunstbeurs die net z’n 21e editie had afgerond, nam het management over.

Nynke de Haan, zakelijk directeur van Foam: “Wij zien ontzettend uit naar de hernieuwde samenwerking met Unseen en we zullen ons internationale netwerk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en verzamelaars activeren om van Unseen opnieuw een sterk podium te maken voor nieuwe fotografie.”

Foam Talent Tentoonstelling

Het 700 m2 grote Transformatorhuis op het Westergasfabriekterrein vormt tijdens Unseen het podium voor de jaarlijkse Foam Talent tentoonstelling. Deze tentoonstelling presenteert werk van twintig jonge kunstenaars uit alle delen van de wereld die door Foam zijn gescout op basis van de jaarlijkse Talent Call van het internationale Foam Magazine.

Marcel Feil, artistiek directeur van Foam: “Unseen kwam voort uit onze ambitie een podium te geven aan jong fotografisch talent en de hen vertegenwoordigende galeries, en een platform te creëren waar zowel verzamelaars als een groot publiek kennis kunnen maken met bijzondere en vernieuwende fotografie. Deze doelstellingen streven we nog steeds na, in het museum in Amsterdam, met onze talent-ontwikkelingsprogramma’s en met onze tentoonstellingen in het buitenland. Het nieuwe management van Unseen onderschrijft deze oorspronkelijke doelstellingen waardoor een samenwerking heel natuurlijk en logisch voelt.”

Unseen Talks

Foam organiseert het lezingenprogramma Unseen Talks dat eveneens in het Transformatorhuis plaatsvindt. In dit programma voeren diverse tentoonstellingsmakers en kunstenaars het woord over de nieuwste ontwikkelingen binnen de fotografie. Foam stelt het programma samen en nodigt diverse andere musea uit voor samenwerking. Unseen Talks heeft evenals de Foam Talent tentoonstelling een open karakter en is gratis toegankelijk.

Coronavirus

De directie van Unseen monitort dagelijks de situatie rond de uitbraak van het Coronavirus. In haar beleid staat de gezondheid van bezoekers, kunstenaars en galeriehouders voorop. Vooralsnog gaat de directie ervan uit dat Unseen plaats kan vinden aankomende september. Mocht deze situatie veranderen dan zal dit zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Over Unseen

Unseen is hét toonaangevende internationale platform voor hedendaagse fotografie. Door exclusief te focussen op al wat nieuw is in de wereld van de fotografie, versterkt Unseen de carrières van grensverleggende kunstenaars. Unseen biedt een platform aan zowel opkomende als gevestigde talenten, en deelt de verhalen van ’s werelds meest interessante kunstenaars – de ‘change-makers’ van morgen. Fotobeurs Unseen wordt sinds januari 2020 voortgezet door Art Rotterdam en GalleryViewer.com. De komende editie vindt plaats van 18 tot 20 september 2020 in de Gashouder op de Westergas in Amsterdam. Fons Hof, directeur van de belangrijkste Nederlandse beurs voor hedendaagse kunst Art Rotterdam, is de komende editie directeur van Unseen.