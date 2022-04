Rijksmuseum Muiderslot toont van 2 april tot en met 12 juni 2022 bloemportretten van Dennis A-Tjak. In de presentatie Flower Power toont deze fotograaf zijn fascinatie voor historische bloemensoorten zoals de tulp. Zijn fascinatie leidde hem ook naar Indonesië en Suriname van waaruit nieuwe bloemen en planten in het verleden naar ons land werden geïmporteerd. De werken van A-Tjak vertellen verhalen van schoonheid, kwetsbaarheid en vergankelijkheid:

“Bloemen zijn voor mij een metafoor voor mijn emoties. Gevoelens van blijdschap en ontroering, maar ook van overpeinzing en somberheid. Elke bloem die voor mijn camera verschijnt bewerk ik zo totdat het beeld samenvalt met mijn gemoedstoestand. Elke bloem vertelt een deel van mijn verhaal. Het stoere kasteel van het Muiderslot met zijn prachtige tuinen vormt een geweldig decor voor mijn werk.” Aldus A-Tjak

Audiotour

Bloemen en het Muiderslot zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel binnen als buiten. In een speciale audiotour horen bezoekers hier meer over.

Tasting en workshop

Op 23 april is er een tasting (proeverij) waarin Dennis A-Tjak en de kasteelkok van het Muiderslot speciale aandacht besteden aan kruiden en eetbare bloemen uit Indonesië en Suriname. Tijd 15:00-16:30 uur, 10 euro pp (excl entree). Op 21 mei verzorgt A-Tjak een workshop bloemfotografie in de tuinen van het Muiderslot. Vergeet niet vooraf kaartjes te reserveren voor deze activiteiten.

Over Dennis A-Tjak

Dennis A-Tjak werd in 1961 in Paramaribo geboren waar zijn grootvader directeur was van de stadstuin. Als kind wilde de kleine Dennis schilder of bloemist worden. Hij werd uiteindelijk fotograaf met bloemen als specialiteit. Hij maakte naam met een indringende serie portretten van oude tulpenrassen die te zien was in Paleis Het Loo. Ook exposeerde hij in het West-Fries Museum met een fotoserie over de Indonesische flora die in de 17e en 18e eeuw door de VOC in Nederland werd geïmporteerd.

Praktische informatie

Kijk voor meer informatie en kaartjes op muiderslot.nl. Daar vind je ook meer informatie over openingstijden, toegangsprijzen en de route.