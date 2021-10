Kunstfotograaf Dennis A-Tjak zit veertig jaar in het vak en viert dit jubileum komend najaar op grootse wijze. Onder de titel ‘Floribunda’ komt er een overzichtstentoonstelling in het Flower Art Museum én een nieuw boek. Zijn levenslange fascinatie voor bloemen staat in beide centraal.

© Dennis A-Tjak – Gloriosa

Dennis A-Tjak (1961, Paramaribo) wilde als kind schilder of bloemenman worden. In plaats daarvan werd hij fotograaf met bloemen als specialiteit. Hij maakte naam met een indringende serie portretten van oude tulpenrassen, die onder de titel ‘Royal Flowers of the Netherlands’ op Paleis Het Loo te zien was. Minstens zoveel aandacht kreeg zijn serie ‘Indische Pracht’, uitgebracht in boekvorm en tentoongesteld in het West-Fries Museum. Hierin bracht hij de Indonesische flora in beeld die in de 17e en 18e eeuw door de VOC in Nederland werd geïmporteerd.

Bloemen als metafoor

Meer dan honderd bloemportretten van A-Tjak zijn vanaf 23 oktober 2021 te bewonderen op een tentoonstelling in het Flower Art Museum in Aalsmeer. Zijn bekende series komen aan bod, maar ook recent werk dat hij maakte in coronatijd. In de tentoonstelling Floribunda (Latijn voor ‘veel bloemen’) komen de hoogtepunten uit zijn werk samen.

Bloemen zijn voor de kunstenaar een metafoor voor zijn emoties. Wat met woorden niet te zeggen valt, kan A-Tjak in zijn bloemportretten tot uitdrukking brengen. Gevoelens van blijdschap en ontroering, maar ook van overpeinzing en somberheid. Elke bloem die voor zijn camera verschijnt bewerkt hij tot het beeld samenvalt met zijn gemoedstoestand. “Zo verwerk ik wat me bezighoudt en hoe ik het zie, en zo vertelt elke bloem een deel van mijn verhaal.”

© Dennis A-Tjak – tulp

Coproducties

Op de tentoonstelling in Aalsmeer zijn ook coproducties te zien van A-Tjak met twee andere kunstenaars. Samen met Rob de Heer maakte hij een reeks fotocollages waarbij de realistische bloemen van A-Tjak in combinatie met foto’s, digitale tekeningen en bewerkingen van De Heer samensmelten tot nieuwe, magisch-realistische afbeeldingen. Met kunstenaar/designer Inge Bečka componeert A-Tjak in de studio stillevens van bloemen en keramiek. Hieruit ontstaan unieke, naar abstractie neigende afbeeldingen met een lichtval die doet denken aan 17e eeuwse schilderkunst. Het duo exposeert dit werk onder de naam co-Art. Ook de porseleinen en aardewerken sculpturen van Bečka worden tentoongesteld.

Gelijktijdig met de expositie verschijnt het boek Floribunda met een uitgebreid overzicht van 40 jaar bloemenfotografie door de in Hoorn woonachtige fotograaf. De liefde voor bloemen spat van de pagina’s. Een waar collectors item voor de kunst- en natuurliefhebber.

Crowdfunding

Om de productie van het boek te bekostigen, is de fotograaf een crowdfundingactie gestart. Iedereen die een steentje wil bijdragen kan dit doen op platform Voor de Kunst. Er zijn diverse tegenprestaties beschikbaar, zoals een gesigneerd exemplaar, een unieke print en een VIP-bezoek aan de tentoonstelling. Meer informatie: www.voordekunst.nl.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13-17 uur. De expositie ‘Floribunda’ duurt van 23 oktober 2021 t/m 16 januari 2022. Meer info: www.flowerartmuseum.nl.