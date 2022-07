Fleur van Muiswinkel nieuwe directeur Museum Hilversum

terug

Met ingang van 1 januari 2023 is Fleur van Muiswinkel de nieuwe directeur van Museum Hilversum. Ze volgt hiermee Stef van Breugel op.

Foto Fleur van Muiswinkel @ Ron Magielse

Stef gaf vanaf de verzelfstandiging in 2013 leiding aan Museum Hilversum. Hij verlaat het museum eind december en blijft in het nieuwe jaar nog een maand als adviseur verbonden aan het museum. Onder Stef is het museum een belangrijke speler geworden op het gebied van fotografie en mediakunst. Museum Hilversum staat als een huis en is in korte tijd toonaangevend geworden. Stef (67) laat een financieel gezond en geliefd museum na.

Fleur zal de groei van het museum doorzetten met de Kerkbrink als nieuwe trekpleister. Henk Broeders, bestuursvoorzitter van Museum Hilversum: ‘Ik wens Fleur alle succes en kijk uit naar een succesvolle samenwerking de komende jaren. We zijn ervan overtuigd dat zij met haar energie, enthousiasme en pioniersgeest de ideale opvolger is van Stef, van wie wij met alle denkbare waardering afscheid gaan nemen’.