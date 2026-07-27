Film Peter Hujar’s Day in bioscoop

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Imagine Filmdistributie brengt Peter Hujar’s Day op 27 augustus uit in de bioscopen. Ben Whishaw en Rebecca Hall vormen de cast in de speelfilm van Ira Sachs (Passages) over een dag uit het leven van de beroemde Amerikaanse gay fotograaf.

Een rokerige namiddag in 1974. Fotograaf Peter Hujar is een van de belangrijkste figuren uit de New Yorkse scene. Voor een kunstproject vraagt Linda Rosenkrantz hem om in detail de afgelopen 24 uur uit zijn leven te beschrijven. Peter Hujar vertelt. Over het leven in een stad waar iedereen kunst wil maken, maar niemand geld heeft; over een ontmoeting met Allen Ginsberg, die hem suggereert orale seks te hebben met William S. Burroughs; over de literaire verdiensten van Susan Sontag ten opzichte van Fran Lebowitz; of gewoon over zijn avondeten. De twee praten tot diep in de nacht, zoals alleen echte vrienden dat kunnen: eerlijk, intiem, met humor en genegenheid.

Van het kunstproject van Rosenkrantz is nooit iets terechtgekomen. In 2019 werd wel het transcript van het gesprek ontdekt in het archief van Peter Hujar. Het verscheen later als boek en nu heeft Ira Sachs (Passages) het verfilmd tot een intense en tegelijk wonderlijk luchtige bioscoopervaring, die niet alleen de veel te vroeg overleden Peter Hujar eert – maar ook de vriendschap, de kunst en een New York waarvan nu alleen nog sporen bestaan. Een hartverwarmende, veelzijdige film over de wonderen van het artistieke scheppingsproces, met topacteurs Ben Whishaw en Rebecca Hall.