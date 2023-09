Film over Paul Blanca

terug

In oktober is het twee jaar geleden dat fotograaf Paul Blanca overleed op 62-jarige leeftijd na een leven van drugs- en alcoholgebruik. Cinemien, DOXY Films en Thinking Out Loud Productions komen op 19 oktober met een nieuwe film over de laatste maanden uit het leven van dit vergeten Nederlandse kunsticoon: ‘Paul Blanca – Deze Film Redt Je Leven’.

Paul Blanca © FotoPersbericht Duran Mouton

Een film over de Nederlandse fotograaf Paul Blanca, een internationaal gevierd kunstenaar die in New Yorkse kunstkringen triomfen kende en bevriend was met Robert Mapplethorpe, Keith Haring en Richard Gere. Maar alles stopte toen Rob Scholte hem in 1995 ten onrechte ervan beschuldigde de bom onder zijn auto te hebben geplaatst. Blanca werd daarmee de eerste gecancelde kunstenaar van Nederland; musea, galerieën en verzamelaars verbraken alle contacten, zijn kunstenaarschap werd ondermijnd en hij raakte verslaafd aan drank en drugs.

In een mogelijk vergeefse poging een wegkwijnend leven te behoeden voor een roemloze ondergang, filmde regisseur en scenarioschrijver Ramón Gieling Paul Blanca in zijn laatste maanden. Door middel van de camera zijn we getuige van Blanca’s worsteling tegen de vergankelijkheid van zijn lichaam en het onverbiddelijke verstrijken van de tijd.

Daarnaast schetst de film Paul Blanca door de ogen van de mensen om hem heen. Erwin Olaf, Hans van Manen, Koos van Breukel, Wim van Sinderen, Henk Schiffmacher en zijn partner Louise Schiffmacher, Benno Vlaswinkel, Cees Dam, Rob Malasch en Hans Kemna spreken voor het eerst openlijk over Paul Blanca.

Paul Blanca : Tot vijf jaar geleden gebruikte ik cocaïne en soms heroïne, maar altijd samen met alcohol. Pas toen ik stopte met de cocaïne ontdekte ik dat ik een alcoholist was. Er is iets mis, ik heb al zes weken niet gegeten, ik kan niks binnenhouden. Mijn slokdarm is beschadigd. Als ik nuchter ben, houd ik dat een tijdje vol, maar niet erg lang. Ik kan de werkelijkheid maar korte tijd verdragen. Rob Scholte heeft nooit zijn excuses aangeboden”.

Regisseur en scenarioschrijver Ramón Gieling : Het filmen met Paul Blanca was, als verwacht, een interessante en vooral enerverende rollercoaster. Ik ben geïnteresseerd in mensen die, op het gevaarlijke af, niet in het leven staan om andere mensen te plezieren of te behagen. Vooral ben ik met hem gaan filmen vanwege de enorme kracht van zijn fotografische werk. Als hij had gebruikt was hij onaangenaam, als ik hem nuchter in het ziekenhuis trof, was hij de aardigste man op aarde. Ik zag vooral een mens die het moeilijk vond om te leven.

Fotograaf Robert Mapplethorpe : “Paul Blanca, a god in New York, infamous in Amsterdam”

Paul Blanca – Deze Film Redt Je Leven is vanaf 19 oktober in de Nederlandse filmtheaters te zien.