Ze is een van de meest opmerkelijke vrouwelijke iconen van de 20e eeuw: Lee Miller. Van fotomodel en muze van Man Ray groeit ze uit tot succesvol fotografe en internationaal bekende oorlogscorrespondente. In de documentaire Lee Miller – De bevrijding van een fotograaf rijst het beeld op van een vrijzinnige vrouw, die zich weigert te onderwerpen aan de dominante mannen om haar heen, die haar leven leefde volgens haar eigen regels en zich niet laat hinderen door de heersende moraal.

Lee Miller (1907 – 1977) groeit op in een voorstad van New York. Jong, knap en vol zelfvertrouwen wordt ze letterlijk van straat geplukt door de oprichter van Vogue. Binnen no-time staat ze op de cover en is haar naam als model gevestigd.

Als ze in plaats van voor, áchter de camera wil, vertrekt ze naar Parijs – het centrum van de jazz in de jaren 20 – om zich bij de surrealistische kunstenaar en fotograaf Man Ray te melden. Ze wordt zijn leerlinge, studioassistente en ondanks het leeftijdsverschil, zijn geliefde. Samen passen ze perfect in de bevrijdende beweging van die tijd. Hun samenwerking is uitzonderlijk: zij begrijpt als model wat Man Ray als fotograaf wil hebben.

Halverwege de jaren 30 belandt Miller in Londen waar ze als fotograaf voor Vogue aan de slag gaat. Ze legt aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de bevrijding van Europa vast en fotografeert concentratiekamp Dachau als dat door de geallieerde strijdkrachten wordt bevrijd. De impact van wat ze daar ziet draagt bij aan de verdere trauma’s in haar leven. Miller trekt zich terug op het Engelse platteland en worstelt met een alcoholverslaving. Haar foto’s verbergt ze in dozen op de zolder van haar huis. Pas na haar dood vindt haar zoon haar werk, als verslag van haar opmerkelijke leven.

In de film reflecteren haar zoon, haar kleindochter, biografe, een vriendin, kunstenaars en oorlogfotografen op Lee Miller’s baanbrekende werk, haar vrije en radicale geest, haar moed en bereidheid om taboes te doorbreken, als kunstenaar en als vrouw.

“Lee Miller was een vrouw die zich niet verontschuldigde voor wie ze was.”

Het Uur van de Wolf:

Lee Miller – De bevrijding van een fotograaf

Uitzending: zaterdag 4 juli 2020, 23.00 uur bij de NTR op NPO 2

Website: www.ntr.nl/hetuurvandewolf