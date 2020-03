Heel even denk je dat het echt is, de hyperrealistische foto’s van Anke van Veen en Dik Mus, alias het kunstenaarsduo Dutch Igloo. Al snel kom je erachter dat de fotografische werelden van het duo niet echt bestaan. Creating Wilderness is een serie fictieve miniatuurlandschappen met dreigende luchten en vervreemdend licht. Ze zijn gemaakt in hun studio in Amsterdam-Noord, maar prijken binnenkort in de prestigieuze Opera Gallery in Parijs. Een grote stap voor het duo dat tot twee jaar geleden vooral diorama’s en ‘Pepper’s ghost’-installaties voor musea bouwde.

Al achttien jaar wonen en werken Anke van Veen en Dik Mus samen. Hun specialisatie: diorama’s met virtuele toevoegingen van kleine filmscènes. Het zijn uitgebreide miniatuur weergaves van de werkelijkheid. Musea gebruiken die kleine kunstwerken soms om zaken op een andere manier inzichtelijk te maken en soms om de bezoeker te verrassen met een magische kijk op de werkelijkheid. “Dit soort diorama’s noemen we ook ‘Pepper’s ghost’-installaties”, legt van Veen uit. “Pepper’s ghost is een soort holografische film waarmee film in een decor geprojecteerd kan worden. Zo maakten we het dagelijks leven aan boord van een 19e-eeuws linieschip zichtbaar in het Rijksmuseum. Je ziet matrozen het dek zwabberen, de chirurgijn een been zetten, alles precies passend in het schaalmodel.”

Twee jaar geleden ging het duo met hun kinderen op vakantie naar Canada om de overweldigende natuur te bekijken. Mus: “Dat viel tegen, het land werd geteisterd door grote bosbranden.” Op diezelfde reis zag het gezin een gletsjer die zich steeds verder terugtrok. “We stonden op een koude smeltende ijsberg, met de hitte van de rook in ons gezicht. Het was een wake-up call.” Thuis besloot het koppel iets met hun ervaring in Canada te doen. “We hadden behoefte een nieuwe wereld te creëren. Zonder destructie, zonder menselijke invloeden, een ander soort paradijs. Dat was het begin van ons ‘New Wilderness’-project.” Het duo combineerde verschillende technieken om deze nieuwe werkelijkheid weer te geven. Naast diorama’s en film, werd er nu fotografie en computerbewerkingen aan toegevoegd. In de weergave van hun landschappen werd Dutch Igloo geïnspireerd door Chinese landschapsschilders. Van Veen: “Pure landschappen, gevuld met potentieel leven. Je kunt ronddwalen in het beeld en voorbij de horizon reizen. Er is geen kaart, dit is een nieuw startpunt van waaruit je je eigen weg kunt vinden.”

Van Veen en Mus hebben de afgelopen twee jaar ‘maar’ zes beelden gemaakt. “Het is monnikenwerk. Elk diorama bestaat uit honderden losse beelden, die we in de computer tot een geheel smeden”, legt Mus uit. “We gebruiken dingen die we vinden in de natuur, takken, mossen, gras maar ook bijzondere planten van de bloemenveiling of van de groenteboer. In ‘Verdant Road’ zie je sprieten uit het water steken, dat zijn dus groene asperges”, legt hij uit. In hun studio staat een soort props-muur. Honderden plastic bakken met de gekste objecten die het duo uit de kast trekt bij een nieuw project. “We bouwen steeds weer een nieuw eilandje, en voegen dat ten slotte toe aan de totaalcompositie.” Een tamelijk unieke werkwijze? “Zeker, we hebben niemand kunnen vinden die dit ook doet. Dat is ook niet heel vreemd, er is denk ik niemand zo gek om zo lang met iets bezig te zijn zonder van tevoren te weten waar je uitkomt.

Het unieke karakter van de werken is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De befaamde Opera Gallery in Parijs, met onder anderen Damien Hirst en David LaChapelle in hun stal, heeft het duo in februari opgenomen.

Voor Dutch Igloo was het belangrijk dat de fotografische diorama’s ook op groot formaat overeind blijven. “We zijn ooit begonnen om ze ‘gewoon’ te fotograferen, maar toen liepen we al gauw tegen de grens van het medium aan”, aldus Mus. “We wilden alles scherp hebben, maar dat was fysiek onmogelijk, vooral omdat we met miniatuur-diorama’s werken.” We zijn toen op een andere manier gaan fotograferen om het hyperrealistische van de beelden te benadrukken. Nu fotograferen we elk stukje eiland apart, en krijgen we uiteindelijk een geweldige resolutie die op groot formaat overeind blijft.” Dutch Igloo laat hun werken afdrukken bij Gallery Color in Amsterdam. “Ze hebben ons erg geholpen met de keuze van papier, en het inlijsten. De uiteindelijke keus viel op Hahnemühle Fine Art Baryta papier, de textuur in het papier geeft de foto een bepaalde diepte die het onderwerp in de realiteit ook heeft. De gekozen vitrinelijst met museumglas verwijst naar de klassieke diorama’s.”

