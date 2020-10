Duizenden Venezolanen zijn hun land dat in een diepe economische en politieke crisis verkeert ontvlucht. Fotograaf Felipe Jácome wilde de enorme vluchtelingenstroom van Venezolanen in zijn thuisland Ecuador in beeld brengen. Maar hoe fotografeer je een vluchtelingencrisis? Mensen die in een lange rij staan te wachten op voedsel, met wanhoop in hun ogen, moe en verslagen? Felipe Jácome kreeg van een klein Venezolaans meisje een origamifiguurtje, gevouwen van Venezolaans briefgeld dat vanwege de economische crisis niets meer waard is. Het figuurtje vormt de basis voor zijn serie Caminantes, die te zien is tijdens BredaPhoto.

In zijn serie, Caminantes, koos Jácome voor een combinatie van technieken. De achtergrond wordt gevormd door kleurrijke Venezolaanse bankbiljetten, in verschillende patronen. Daarop zijn foto’s van de vluchtelingen gedrukt door middel van de natte plaat techniek. “Ik wilde iets doen met de Bolivar. Vanwege de hyperinflatie is de Bolivar van de ene op de andere dag niets meer waard geworden. Ik vroeg me af hoe het is voor mensen om dit mee te maken, om te zien dat een maandloon nauwelijks meer toereikend is om een zak rijst te kopen. De hyperinflatie was de belangrijkste reden voor mensen om op de vlucht te slaan, zo hoorde ik van vluchtelingen. Ze moesten alles achterlaten: hun huis, familie en werk. Niet omdat ze dat wilden – de mensen zijn trots op hun land. Terecht, want Venezuela heeft een mooie en rijke cultuur.”





Felipe Jácome is te zien op BredaPhoto