FAMOUS in Fotomuseum aan het Vrijthof

Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 4 februari tot en met 10 september 2023 een overzichtstentoonstelling van de Britse celebrity fotograaf Terry O’Neill (1938-2019). De expositie FAMOUS toont meer dan 125 portretten van internationale muzieklegendes, filmsterren en mode-iconen uit met name de jaren ’60 en ’70. Naast exclusieve colourised editions ligt de focus op klassieke zwart-wit portretten.

Terry O’Neill is wereldwijd een van de meest iconische en invloedrijke fotografen van de afgelopen 60 jaar. Ook leden van de Britse koninklijke familie en prominente politici stonden voor zijn camera. Met zijn ongedwongen, intieme foto’s liet hij de menselijke kant van celebrities zien. De legendarische fotograaf onderhield met veel van hen een persoonlijke band.

De lijst van internationale beroemdheden is indrukwekkend. O’Neill fotografeerde The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie en Elton John in hun beginjaren. Hij portretteerde sterren als Marlene Dietrich, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Ursula Andress, Raquel Welch, Liza Minnelli, Roger Moore en Sean Connery. Portretten van Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot en Faye Dunaway, met wie hij enkele jaren getrouwd was, behoren tot zijn bekendste foto’s. Ook supermodellen als Jean Shrimpton, Christy Turlington en Kate Moss ontbreken niet.

Terry O’Neill startte in 1958 in zijn woonplaats Londen als fotograaf en was een echte pionier op het gebied van celebrity fotografie. Na de tabloid Daily Sketch werkte hij al snel in opdracht voor de grootste dagbladen en magazines ter wereld zoals Newsweek, TIME, Vanity Fair en Vogue. Het omvangrijk en beeldbepalend oeuvre van O’Neill is gebundeld in talrijke fotoboeken. De National Portrait Gallery in Londen heeft 80 portretten in haar collectie. In 2019 is hij voor zijn verdiensten voor de fotografie benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk (CBE).

De tentoonstelling is samengesteld rondom de thema’s film, muziek en mode. De karakteristieke stijlkamers en kabinetten van het monumentale museum vormen een stijlvol decor. Zo komen er een Diva salon, Glamour room, James Bond room en een ruimte gewijd aan de extravagante interieurs van sterren. Ook worden ondersteunende video’s getoond.

Fotomuseum aan het Vrijthof realiseert de expositie in nauwe samenwerking met gastcurator Feiko Koster van Koster Fine Art Gallery, gevestigd in ‘Het Arsenaal’ in Naarden-Vesting.

