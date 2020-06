In tentoonstelling Face It van William Rutten zijn gezichten van acteurs, sporters, presentatoren, politici en zangers meer dan levensgroot te bekijken. Om iedereen de kans te geven om de expositie te bekijken is door Museum Hilversum besloten om deze te verlengen tot en met zondag 2 augustus. Ook wordt de expositie uitgebreid met een nieuw portret. Het publiek wordt uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor een bekende Nederlander. Iedereen kan hiervoor suggesties indienen.

‘De expositie Face It moest uitgesteld worden vanwege Corona en daardoor is de toegang ook nog eens beperkt’, aldus museumdirecteur Stef van Breugel. ‘We krijgen veel mooie reacties en om iedereen de kans te geven om te komen kijken, is Face It met drie wekend verlengd.’ Het museum is vanaf het begin van de heropening langer open; verdeeld over 4 tijdsloten kunnen bezoekers vooraf hun bezoek kunnen reserveren.

Nieuw werk

Bij de verlenging wordt de galerij van 77 bekende mannen uitgebreid. Iedereen kan, via de socials van Museum Hilversum en William Rutten namen opperen. ‘Enige restrictie is wel dat het een man moet zijn’, aldus een lachende Rutten. ‘Namen noemen kan tot en met zondag 28 juni. De man die het meest wordt genoemd gaan we polsen en proberen voor de lens te krijgen.’ Onder de stemmers worden drie mensen gekozen die het werk mogen onthullen, een exclusieve rondleiding krijgen van Rutten en een gesigneerd exemplaar van zijn PicStoryboek.