Op 1 december opent in Heerlen Toen de Mijnen verdwenen, een foto-expositie over de recente geschiedenis van Heerlen. Fotograaf Wouter Zaalberg laat in 67 portretten, landschappen en stillevens zien hoe Heerlen en omstreken is veranderd sinds en door de mijnsluiting.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken en kwam tot stand met steun van het Nederlands Mijnmuseum en IBA Parkstad. De expo is te bezoeken tot en met 13 februari 2022. Heerlen kent een bewogen geschiedenis. In de vorige eeuw brachten de mijnen decennia lang voorspoed en werk. De sluiting, in 1965 aangekondigd door Joop Den Uyl, sloeg een gat in de welvaart en in de trots van haar inwoners. De stad die draaide om het zwarte goud moest zichzelf opnieuw uitvinden. Dat gebeurde met horten en stoten en met een flink portie tegenslag.

Deze expositie toont de grote transformatie die de regio doormaakte en hoe het verleden nog altijd doorwerkt in het Heerlen van nu. Fotograaf Wouter Zaalberg, zelf woonachtig in Amsterdam, portretteerde twee jaar geleden enkele oud-mijnwerkers en werd gegrepen door hun bijzondere verhalen over hoe diep de sluiting ingreep op hun leven en op de streek als geheel. Waar het leven in de Mijnstreek zich lange tijd had geordend via kerk en mijn, belandde Heerlen plots in een vacuüm. Via fotografie heeft Zaalberg de vele bijzondere verhalen uit deze periode samengebracht. Zaalberg: “Deze verhalen zijn een belangrijk onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis en verdienen meer aandacht. Ik wilde deze vastleggen en zichtbaar maken. Bovendien is dit de laatste generatie mijnwerkers die nog in de gelegenheid is om deze verhalen met ons te delen.”

De tentoonstelling laat via foto’s gemaakt in het heden de geschiedenis van Heerlen zien. Ruim 200 beelden schoot Zaalberg in een periode van twee jaar. Hij sprak met bijna 150 Heerlenaren over hun leven en de streek. Een selectie van 67 foto’s wordt tentoongesteld in een leegstaand winkelpand in de binnenstad van Heerlen. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en onderdeel van het IBA Expojaar. De boodschap van deze tentoonstelling sluit naadloos aan op het bredere verhaal dat vanaf april 2022 verteld zal worden in de nieuwe hoofdlocatie van het Nederlands Mijnmuseum, enkele meters verderop in de Dr. Poelsstraat.

Nederlands Mijnmuseum Geleenstraat 16 Heerlen

www.wouterzaalberg.nl