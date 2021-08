Atelier K84 kondigt de eerste door haar zelf geïnitieerde expositie met fotowerken van Renata Dutrée aan. De eerste solo-expositie voor Renata, genaamd ‘State of Mind’, toont een selectie van haar krachtige en bevlogen werk in deze nieuwe kunstruimte in het hart van Amsterdam.

Deze programmering past volledig in het voornemen van Atelier K84 om als laagdrempelig platform te fungeren voor exposities van aanstormend talent zoals Renata Dutrée. Renata zal tijdens de

openingstijden, of op afspraak, in K84 aanwezig zijn om haar werk zelf te kunnen toelichten.

In de periode na haar afstuderen aan de Fotoacademie in Amsterdam (december 2019) heeft Renata een aantal series neergezet met een sterk eigen signatuur. Deze series zijn inmiddels met vele nationale en internationale Awards bekroond en ook buiten de landsgrenzen zijn er meerdere publicaties verschenen over haar werk. Haar geënsceneerde portretten en stillevens zijn ‘klassiek’ met prachtig gebruik van licht en zitten vol met verwijzingen naar symboliek, religie, kunst en geschiedenis.

Steeds terugkerende thema’s van stil verdriet of verborgen leed worden verbeeld in zorgvuldige en weloverwogen composities. In de studio creëert zij met licht een veelzeggende sfeer die gekenmerkt wordt door een zekere duisternis en beklemming.

Parels vallen uit een vaas; bloemblaadjes vallen van hun bloemen; lege oesterschelpen wachten om gewogen te worden. De objecten fungeren als metaforen voor iets noodlottigs dat zich afspeelt in de psyche van de persoon en buiten het kader.

Renata werd geselecteerd voor GUP New Talents 2020, &CTalent en werd genomineerd voor zowel de DuPho SO 2020 Student Award als de DuPho SO 2021 Award. Ze was finaliste bij prestigieuze internationale fotografie wedstrijden zoals Lensculture Portrait Awards 2020, Lensculture Black & White Photography Awards 2020, Life Framer Colors Winners 2020, 15th POLLUX Awards 2020, TIFA Awards 2020, IPA Awards 2020, 6th Annual Feature Shoot Emerging Photography Awards 2021, 7th Annual Fine Art Photography Awards, 16th Pollux Awards 2021, 16th Julia Margaret Cameron Award 2021, LifeFramer Colors 2021 en Masters of Photography Photo Competition Black&White 2021. Internationale publicaties betreffen o.a. Life Framer inclusion of the series ‘Time will Tell’ in ‘The Collection’ (2020), Uncoated Platform, Collection of Contemporary Photo Talent with the series ‘Time Will Tell’ (2020), EuropeNow Journal (8-12-2020), Aesthetica Magazine (2020) en Fotonostrum Magazine issue 3 (2020).

Opening: Vrijdag 10 september 2021, 17-21 uur (graag aanmelden via rdutree@gmail.com) Expositie: 10 september – 3 oktober 2021 Openingstijden: Vrijdag en zaterdag 12-18 uur, en op afspraak via rdutree@gmail.com Locatie: Keizersgracht 84h, 1015 CT Amsterdam Over Atelier K84 Atelier K84 is een nieuw cultureel initiatief in een inspirerende multi-functionele ruimte in het hart van Amsterdam. Creëren, ontmoeten en verbinden voeren de boventoon. Laagdrempelig, sociaal, verrassend en uitnodigend. En nadrukkelijk gericht op de buurt, o.a. door het organiseren van activiteiten voor en met buurtbewoners. Waar mogelijk ook via samenwerkingen met ondernemende middenstanders in de directe omgeving van dit levendige gedeelte van de Keizersgracht ter hoogte van de Herenstraat/Prinsenstraat.