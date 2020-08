Hilversum – Burgemeester Pieter Broertjes opent 8 augustus de nieuwe tentoonstelling PANdemIC in Museum Hilversum. Een multimediale expositie over de haast onwerkelijke actualiteit. Het coronavirus heeft in korte tijd onze wereld op zijn kop gezet, of, in de woorden van premier Mark Rutte: ‘Buiten oorlogstijd is dit een van de hevigste crises waar wij in Nederland ooit doorheen zijn gegaan’. De expositie toont foto’s en films van meer dan 100 fotografen. Deels ingestuurd voor de wedstrijd Care4Corona en ook werken van vele topfotografen waaronder Lieve Blancquaert, Koos Breukel, Jiri Büller, Martijn van de Griendt, Carla Kogelman, Marcel Molle, Ilvy Njiokiktjien, Ad Nuis, Robin de Puy, Raymond Rutting en Pim Ras.

Wat de tentoongestelde werken verbindt zijn de bijzondere, herkenbare en emotionele momenten tijdens deze levensveranderende crisis. De gebeurtenissen van de eerste maanden liggen nog vers in het geheugen en gaan over thema’s als het dagelijks leven, zorg, leven en dood, liefde, geluk, humor, eenzaamheid en kwetsbaarheid. Zoals bijvoorbeeld beelden van het leeghalen van de bollenvelden om dagjesmensen tegen te gaan, hoogwerkers die werden ingezet om ouderen te begroeten en rijen voor de koffieshops. Maar ook het afscheid moeten nemen van dierbaren met een kleine groep mensen typeert deze periode.

Aangrijpend en hartverwarmend

‘Je ontdekt werk van topfotografen, maar ook verhalen van minder bekende fotografen die iets van hun leven onthullen’, aldus museumdirecteur Stef van Breugel. ‘Zo toont de foto van Joost Duppen de erehaag om de laatste groet aan Guus Konings te brengen. Hij en zijn broer, achterbuurmannen van Duppen, zijn beide in coma gebracht vanwege corona. Zijn broer is ontwaakt, Guus heeft het niet gehaald. Ad Nuis fotografeerde een medewerker van de Carrefour in Turnhout, sinds corona is ze na een dagje werken doodmoe en op van de zenuwen. De foto van Marcel Molle toont demonstranten die tijdens een demonstratie tegen de 1,5 meter maatregelen meermalen gevraagd zijn te vertrekken. Maar er is ook geluk. Zo fotografeerde Alette Holman baby Loïs tijdens een raambezoek en Arjan Verboom maakte een foto van een ludieke straatactie met veel humor; een Corona stay home Tetris challenge.’ Het campagnebeeld voor de tentoonstelling is gefotografeerd door Michos Koolen, zij legde in de beginperiode haar dochter vast met een mondkapje.

Multimedia

Museum Hilversum kiest ervoor om naast de fotografie op iedere etage ook een film te laten zien. Fotograaf Robin de Puy en cameraman Maarten van Rossem laten in een reportage een gevecht tegen verveling in tijden van corona zien. Fotograaf Jiri Büller toont in zijn werk ‘Als de maskers afgaan, spreken de gezichten’ zorgpersoneel na hun dienst. Ze zijn al vanaf het begin van de coronacrisis aan het werk. Na afloop van hun dienst hebben ze de striemen vaak nog in het gezicht maar wat het meeste opvalt zijn hun ogen. Fotograaf en tv-maakster Lieve Blancquaert brengt in een eenmalige special ‘Hou me nog een keer vast’ de eerste ontmoetingen na corona in beeld.

Woorden van Rutte

Bijzonder zijn, naast de reguliere zaaltekst en de bijschriften bij de werken de quotes van Mark Rutte die in ons collectief geheugen staan gegrift. Zoals: ‘Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u’ en ‘We moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen’. Bezoekers kunnen hier eigen quotes en ervaringen aan toevoegen.

De tentoonstelling is van 8 augustus tot en met 20 september te zien.

www.museumhilversum.nl