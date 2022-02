In de maand februari is de expositie ‘Onderweg’ van Robert Jan Stokman te zien in de Passage van De Hallen in de Hannie Dankbaar passage in Amsterdam.

Na zijn studie ‘Fotografische Vormgeving’ aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht werkte Robert Jan Stokman als freelance portret en reportage fotograaf. In 2014 kreeg Robert Jan Stokman een zware burn-out en depressie. Tijdens de treinreizen van en naar zijn therapie ontstond de fotoserie ‘onderweg’. In de fotoserie kon hij zijn blik op de wereld goed kwijt. Het werk is soms koud of anoniem maar soms ook bijna sprookjesachtig.

“Ik ben begonnen met wat probeersels met mijn IPhone tijdens het treinreizen. Ik merkte al vrij snel dat ik mijzelf hiermee goed kon uitdrukken. Deze fotografie is ontstaan vanuit een moeilijke periode in mijn leven en deze manier van werken heeft mij geholpen om er vorm aan te geven. Ik kan er snel en intuïtief mee werken en zie het als een schetsblok waarmee ik laat zien hoe ik de wereld om mij heen ervaar.”

TE ZIEN VAN 1 TOT EN MET 25 FEBRUARI 2022

OPENINGSTIJDEN

Zo t/m do 09:00 t/m 22.00

Vr t/m za 09:00 t/m 22.00

ADRES

Hannie Dankbaarpassage

1053 RT Amsterdam

The Netherlands

https://dehallen-amsterdam.nl/agenda/expositie-onderweg/

Vertegenwoordigd door https://www.beeldendgesproken.nl

https://www.instagram.com/robertjanstokman/