Tijdens de expositie Ne Me Quitte Pas is er werk te zien van fotografen en beeldend kunstenaars die op zoek zijn naar antwoorden op vragen als: Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Hoe heeft mijn familie(geschiedenis) – van generatie op generatie – invloed op wie ik nu ben? Welke beelden (vaak zonder woorden) uit mijn jeugd werken door in mijn volwassen leven? En hoe blijven ingrijpende gebeurtenissen mij op veel momenten nog steeds raken?

Exposerende kunstenaars

De expositie Ne Me Quitte Pas in het Rietveldpaviljoen toont werk van Christian Arts, Yanina Cesa, Greet van Dam, Femke Doove, Jamie van den Heuvel, Pascale Hustings, Josita van de Kerk, Cara Louwman & Yuen Yee Li, Wies den Ouden, Bianca Pauline, Sten Petersen, Rob Severein, Linda Verkaaik, Mo Verlaan en Hannes Wallrafen. Bij de tentoonstelling hoort een eenvoudig boekje waarin de verhalen van de kunstenaars zijn opgetekend.

Hannes Wallrafen

Wat gebeurt er met iemand als die zijn belangrijkste zintuig moet missen? Internationaal befaamd fotograaf Hannes Wallrafen werd op 53-jarige leeftijd, door een erfelijke aandoening, blind. Een nachtmerrie voor ieder mens, maar zeker voor een fotograaf. De wereld werd een visuele herinnering. Na een periode van grote wanhoop herneemt hij zich en gaat zich verdiepen in de wereld van zintuigen. Hij ontdekt de mogelijkheid beelden via geluid uit te drukken. Zijn nieuwsgierigheid, zijn kunstenaarschap blijken zijn redding.

Christian Arts en Yanina Cesa

Toen de vader van Christian Arts overleed liet hij weinig persoonlijke spullen achter. Alleen enkele foto’s, een horloge, cassettespeler, kruis en zijn trouwring. En – omdat zijn vader een fietsenreparatiewinkel had – tonnen gereedschap, fietswrakken en reserveonderdelen. Omdat deze items hem zo typeerden besloot Arts ze samen te voegen tot een serie stillevens.

De afgelopen jaren heeft Yanina Cesa de ziekte en dood van haar vader en de geboorte van haar zoon hier in Nederland moeten beleven, ver weg van haar geboorteland Argentinië. Voor Cesa is fotografie een manier om de familiebanden te behouden die niet meer bestaan, om haar wortels op te nemen in de nieuwe wereld van haar zoon, om nieuwe verbindingen te creëren.

Nevenprogramma

Eveneens is er een nevenprogramma met daarin aandacht voor de thema’s ‘Hoe ben ik geworden wie ik ben?’, ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Wat is familie?’.

Vrijdag 19 november 19.30-21.00 uur: optreden ‘home’ door Jan Dirk van der Burg. Van der Burg heeft het over ‘de verloren kunst der huisnaamgeving’ en ‘thuis is waar home voor het raam staat’.

Zondag 21 november 11.00-13.00 uur: NRC-journalist Rianne van Dijck interviewt een aantal exposerende fotografen. Gevolgd door een lezing over familieverhoudingen door Else-Marie van den Eerenbeemt. Van den Eerenbeemt is familietherapeut, publicist en onderzoeker op het gebied van ouder-kindrelaties. De proloog in de catalogus is geschreven door Van den Eerenbeemt, waarin ze zegt: “Ne me quitte pas, verlaat me niet. De foto-expositie werpt licht op het diep menselijk universeel verlangen om van betekenis te zijn en te blijven. Er wordt een indringend en beeldend teken gegeven van verbondenheid en trouw tussen de generaties. Erven van toekomst.”

Zondag 12 december 16.00-17.00 uur: lezing ‘geluid in zicht’ door fotograaf Hannes Wallrafen die op latere leeftijd blind is geworden.

Donderdag 16 t/m 19 december van 12.00-17.00 uur: fotoboekenmarkt. Veel deelnemende kunstenaars hebben eveneens een boek gepubliceerd dat aansluit bij het thema Ne Me Quitte Pas, vergeet mij niet.

Aanmelden voor het optreden en de lezingen via de website 033fotostad.com/evenementen. De lezingen vinden plaats in het Rietveldpaviljoen.

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 3,50 of € 6,00 inclusief catalogus. Bezoekers kunnen via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren. Indien er plaats is kan er ter plekke ook een entreebewijs worden gekocht.