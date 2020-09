De expositie Naar huis?/Coming Home? is van 8 september tot 25 oktober te zien in de Sint Joriskerk in Amersfoort. 033fotostad organiseert dit i.s.m. het Nationaal Monument Kamp Amersfoort en het Sovjet Ereveld in het kader van 75 jaar Vrijheid.



Valery Faminsky en Arthur Bondar



Naar Huis?

Met de vreugde van de bevrijding komen al lang levende vragen in alle hevigheid op: Hoe gaat het met mijn geliefde, mijn vader, mijn broer, mijn kinderen, familie en/of vrienden? Hebben ze de oorlog overleefd? Waar zijn ze? Kunnen ze weer naar huis komen? Zo ja, wanneer?

Verlangen naar thuis

Deze expositie geeft in beeld en verhaal een impressie van het verlangen naar thuis en de zoektocht naar familie en bekenden. De ontreddering, het weerzien of het vinden van een nieuw thuis, soms ver van huis, wordt treffend in beeld gebracht. Veel families hebben nooit antwoord gekregen op de vraag waar hun geliefden zijn gebleven.

Openingstijden Sint Joriskerk, Hof 1: dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur. Bij huwelijken e.d. geen toegang. Raadpleeg de website van de Sint Joriskerk.

De expositie is mogelijk gemaakt dankzij het Vfonds, de stad Amersfoort en de Stichting Kunst in Amersfoort. Archieven uit diverse landen en particuliere fotografen hebben meegewerkt.