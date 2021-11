next

Van donderdag 2 t/m zondag 5 december is de tentoonstelling van FOLLOW ’21, met nieuw werk van Alma Kim en Nkeiru Ofor, te zien in iso amsterdam.

FOLLOW is een coachingstraject voor beginnende fotografen in Nederland, opgezet door Fotolab Kiekie en Melkweg Expo. Professionele fotografen met een ambitieus plan voor een fotografieproject dat de huidige samenleving vastlegt, worden uitgenodigd om in te sturen. Zes maanden lang worden ze begeleid door FOLLOW coaches Fleurie Kloostra (Melkweg Expo), Denise Woerdman (Fotolab Kiekie) en professionele fotografie experts zoals o.a. Underpromise Agency. De twee geselecteerde fotografen voor Follow ’21 zijn Alma Kim en Nkeiru Ofor.

© Nkeiru Ofor, Dada in Babylon, 2021.

Beide fotografen gebruiken stilstaande en bewegende beelden als hulpmiddelen bij het verkennen van hun eigen culturele identiteit, evenals de identiteit van degenen die door hen worden geportretteerd. De centrale vraag in beide projecten is hoe je verbonden blijft met je eigen wortels en cultureel erfgoed, terwijl je probeert te wortelen op nieuwe grond.

FOLLOW ’21 wordt mogelijk gemaakt met steun van het Mondriaan Fonds en het Pictoright Fonds.