Expositie De troost van schoonheid in Amersfoort

terug

Een delicaat kanten kraagje uitgehakt in albast, een zacht zoemende uitvergroting van een ballonzaadje dat ‘ademend’ in de ruimte hangt, een virtueel meisje dat over de gevel kruipt, een ‘dagboek’ van eindeloos opkomend en afgaand water en nachtelijke verstilde landschappen in olieverf die schijnbaar zonder levende wezens toch vibreren van verwachting. Dat is een kleine greep uit de werken in de expositie De troost van schoonheid. De tentoonstelling is te zien in Rietveld Paviljoen in Amersfoort.

© Anton Havelaar

Onder de exposanten zijn twee fotografen met bijzonder werk: Sabrina Charehbili maakte voor deze expositie nieuw werk in Marokko. En Anton Havelaar exposeert bestaand werk.

© Sabrina Charehbili