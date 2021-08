Wat weten we van China? Xiaoxiao Xu, Ruben Terlou en Ruben Lundgren tonen hun werk in de nieuwe expositie China Dreams in Museum Hilversum over het hedendaagse China; een land vol mystiek, dat de digitale wereld omarmt en droomt van ruimtevaart. In de expositie, met foto’s en documentaires, kan de bezoeker zich laten onderdompelen in het China van vandaag en dit leidt tot onverwachte invalshoeken. De expositie is vanaf 20 augustus tot en met 24 oktober te zien.

‘We zijn onder de indruk van een snel opkomende supermacht, maar zijn ook bang om China zondermeer te omarmen’, vertelt museumdirecteur Stef van Breugel. ‘China Dreams’ is een uitnodiging om het China van vandaag te leren kennen. De bijeengebrachte fotografen doen dat allemaal op een eigen oorspronkelijke manier,’ vertelt Van Breugel. ‘Ze geven ieder hun kijk op het China van vandaag waar ze zich zo mee verbonden voelen en nemen ons mee in de Chinese droom.’



Chinese muur

Xiaoxiao Xu is een in Nederland woonachtige Chinese fotografe en ging op zoek naar de wereld rond de Chinese muur. Waar vroeger de muur bedoeld was als verdedigingswal tegen indringers is deze nu een symbool van de binnen en buitenkant van China. Xu zoekt naar de impact van het snelgroeiende China op deze historische plaats en vindt een mix van tradities en het verdwijnen hiervan. Ook de documentaire die Robin de Puy van haar in maart 2021 maakte, is in de expositie te zien.



De nieuwe zijderoute

Ruben Terlou is documentairemaker en fotograaf met een speciale interesse in China. In de expositie zijn drie documentaires te zien uit de VPRO-serie ‘De wereld van de Chinezen’ en laat hij samen met de daarvan afgeleide fotografie zien hoe de nieuwe zijderoute in de eenentwintigste eeuw vorm krijgt. Wie zijn de Chinezen die zich in groten getale in het buitenland vestigen, wat willen ze bereiken en wat zijn hun dromen? Het gaat om Chinezen in Kenia, Cambodja en Madagaskar. Van Breugel vult aan: ‘Terlou slaagt er steeds weer in – dit is al zijn derde expositie in Museum Hilversum – om de menselijke kant van het leven in China en daarbuiten te laten zien.’



Technologie

Ruben Lundgren is geboren in Hilversum en woont sinds 2007 in Beijing. Als fotograaf en curator publiceerde hij enkele fotoboeken en geeft in zijn werk een reflectie op de gretige omarming van technologie en het veranderende politieke klimaat. Hij is niet op zoek naar het alledaagse, maar deelt in een heel eigen esthetiek zijn verwondering over de nieuwe technologie. Bij de tentoonstelling verschijnt zijn nieuwe boek Real Dreams met werk dat de fotograaf kriskras door heel China heeft gemaakt.