Ondanks coronatijd organiseren alle afstuderende hbo-fotografiestudenten van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (faculteit de Nederlandse Fotovakschool) een fysieke afstudeerexpositie. AREA 2020 is de tweede gezamenlijke afstudeerexpositie van de academie waarmee de studenten van alle vier de vestigingen hun opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie afronden.

AREA 2020 geeft haar bezoekers inzicht in het werk van een nieuwe lichting fotografen, waarbij het afstudeerwerk centraal staat. De naam is gekozen naar de beginletters van de steden waar de locaties van de fotografieopleiding zijn gehuisvest, te weten Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Apeldoorn. De expositie geeft een brede blik op thema’s als verduurzaming, het klimaatprobleem, het leven in tijden van een crisis, schoonheidsidealen of demografische veranderingen.

De coronacrisis vroeg om een groot aanpassingsvermogen van de studenten, zodat zij hun fotografieprojecten alsnog konden afronden. Zo werden projecten in zijn geheel veranderd, reizen naar het buitenland geannuleerd en oplossingen gezocht om fotografie op anderhalve meter afstand mogelijk te maken. Van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 september is dit werk te bewonderen in Loods 6 te Amsterdam.

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met twee faculteiten: de Nederlandse Fotovakschool en de Dutch Filmers Academy. Hier wordt kwalitatief vakgericht fotografie- en filmonderwijs gegeven dat nauw aansluit op de (veranderende) arbeidsmarkt. Onderwijs dat studenten de ruimte geeft om talenten en creativiteit te ontwikkelen én dat hen bewust maakt van hetgeen nodig is om ondernemend, marktgericht en succesvol te zijn.

De Nederlandse Fotovakschool leidt studenten op tot professioneel fotograaf. Het is de enige particuliere hogeschool in Nederland met erkende en geaccrediteerde fotografieopleidingen. Studenten duiken diep in de wereld van de fotografie. Alle facetten van digitale fotografie komen aan de orde. Het kunnen vertalen van een idee naar een creatief beeld vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Net als in de praktijk is de opleiding gevarieerd qua inhoud en werk. Studenten leren in studio’s werken en met alle soorten apparatuur omgaan. Met de opgedane technische kennis en ervaring zullen zij uiteindelijk een eigen stijl van fotograferen ontwikkelen om uit te groeien tot topfotograaf.

Zaterdag 5 t/m vrijdag 11 september 2020

Loods 6, Amsterdam, KNSM-laan 143, 1019 LB Amsterdam

Deze expositie is vrij toegankelijk voor iedereen.