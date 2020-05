Abstracte jaren ‘80 fotokunst bij Brok Interieur. Fotokunstenaar Nicole Tanke laat je even teruggaan naar de jaren ’80. In de maanden mei tot en met oktober 2020 laat Nicole van Lines Are Everywhere, haar abstracte fotokunstwerken zien bij Brok Interieur, designwinkel in de binnenstad van Hengelo.

Nicole nodigt elke moderne kunstliefhebber uit om door haar ogen mee te kijken naar het veelzijdige lijnenspel van bijzondere locaties maar ook de alledaagse elementen buiten op straat, waar men vaak in deze huidige hectische samenleving aan voorbij loopt.

Haat-liefde verhouding met huidige 24/7-samenleving.

Nicole: “Ik heb een haat-liefde relatie met onze razendsnelle 24/7-samenleving. De vloedgolf van de dagelijkse prikkels en informatie overvallen me elke dag opnieuw.

Enerzijds voel ik veel liefde voor het feit dat ieders wereld groter is geworden en nog steeds elke dag groter wordt. Dit dankzij de vooruitstrevende technologische ontwikkelingen die er moeiteloos voor zorgen dat steeds meer mensen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen. De wereld ligt aan onze voeten!

Anderzijds voel ik de stress en de drukte die onze huidige 24-uurseconomie met zich meebrengt. Overal en altijd zijn er prikkels die hard binnenkomen en dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer.”

In haar tweede fotoserie, ABSTRACT ATTRACTS!, van 18 omlijste contrastrijke fotokunstwerken vind je lijnen, vormen en elementen die in het normale leven terug te vinden zijn. De werkelijkheid van deze patronen en lijnen in het dagelijkse leven trekken mij aan omdat ze tijdloos zijn. In deze serie haalde ik zoveel mogelijk verwijzingen naar het huidige tijdbeeld weg zodat ik er mijn eigen werkelijkheid in kon zien en elk werk heeft een titel vernoemd naar een bekende jaren ’80 lied. Ik hoor op de achtergrond de top 40-muziek, van de radio opgenomen op een cassettebandje, waar ik als kind zo graag naar luisterde. Tezamen met de prachtige designmeubelen van Brok Interieur vormen de kunstwerken een bijzondere interieurbeleving.

De expositie is verdeeld over 3 verdiepingen en is tot en met midden oktober 2020 vrij toegankelijk zien in de binnenstad van Hengelo.

Wees welkom!

Adres Brok Interieur: Drienerstraat 47 7551 HL Hengelo

Meer werk van Nicole is te vinden op https://www.linesareeverywhere.com/abstractattracts/ en op Instagram viahttps://www.instagram.com/linesareeverywhere.com