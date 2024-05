EXPOSED: nieuwe beeldmakers Fotoacademie

terug

14 beeldmakers van de Fotoacademie tonen van donderdag 16 t/m zondag 19 mei 2024 hun eindexamenwerk in Loods 6 in Amsterdam. Onder de naam EXPOSED laat elke beeldmaker zijn of haar unieke werk zien. De expositie is voor iedereen vrij toegankelijk. De beeldmakers zijn iedere dag aanwezig om in gesprek te gaan over hun werk. Meer informatie is te vinden op www.exposed24.com.

© Carence Korzelius

De exposanten van EXPOSED zijn: Jasmijn van Dort | Annet Neijmeijer | Tim Weerdenburg | Sjoerd Scheffer | Jane Chin-A-Fo | Jaap Kloppenburg | Ellen Kramer | Hanna ’t Sas | Wesley Olland | Marjolein Nooijen | Carence Korzelius | Leonie van der Helm | Frederike Fennema | Rob Poortvliet

© Leonie van der Helm

De expositie is op donderdag en vrijdag geopend van 16:00 tot 21:00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Via @expo24sed is te volgen hoe de beeldmakers zich voorbereiden op hun afstuderen en op de eindexamenexpositie in Loods 6.