Expo Sacha de Boer op Paleis Soestdijk voor WaterAid 

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Van 24 juli t/m 30 augustus 2026 is op Paleis Soestdijk een bijzondere fototentoonstelling te zien van fotograaf en visueel verhalenverteller Sacha de Boer. Voor WaterAid Nederland reisde zij naar Kenia en Indonesië, waar zij vrouwen portretteerde die dagelijks te maken hebben met waterschaarste, klimaatverandering en de strijd voor veilig drinkwater.

© Sacha de Boer

Portretten en reportagebeelden

De tentoonstelling beslaat een volledige vleugel van het paleis en toont indringende portretten en reportagebeelden uit Kajiado in Kenia en West-Timor in Indonesië. De foto’s brengen de kracht en veerkracht in beeld van vrouwen die, samen met WaterAid Nederland, werken aan duurzame water- en klimaatoplossingen voor hun gemeenschap.

Sacha de Boer: “De weg die vrouwen en meisjes dagelijks afleggen om water te halen is vaak lang, gevaarlijk en vol obstakels, terwijl wij alleen maar de kraan in huis hoeven open te draaien. De tijd die zij daaraan besteden gaat ten koste van onderwijs, veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. Ik ontmoette krachtige vrouwen zoals Agnes en Finsencia, die vastbesloten zijn hier verandering in te brengen. Voor zichzelf, hun gemeenschap en vooral voor hun dochters.”

Maya Meijer Bergmans, Paleis Soestdijk: “Paleis Soestdijk is een plek met een rijke geschiedenis, maar ook een plek die midden in de samenleving wil staan. Met deze tentoonstelling zetten we het paleis cultureel én maatschappelijk in als podium voor verhalen die raken, bewust maken en uitnodigen tot betrokkenheid.”

Aandacht voor watercrisis

Met deze expositie vragen WaterAid Nederland, Sacha de Boer en Paleis Soestdijk aandacht voor de wereldwijde watercrisis. Wereldwijs hebben 2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Vooral vrouwen en meisjes worden hierdoor hard geraakt, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het halen van water. Al ruim 100 jaar strijdt WaterAid Nederland (voorheen Simavi) tegen dit onrecht.

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