Melkweg Expo presenteert van 8 januari tot en met 14 februari de tentoonstelling A Story to Tell, or: Regarding Male Eating Disorders van fotograaf Mafalda Rakoš. In portretten, tekeningen, video’s en tekst brengt Rakoš de complexe, vaak verborgen verhalen en ervaringen van mannen met een eetstoornis in beeld. Met dit project wil ze een einde maken aan het taboe dat nog steeds rond eetstoornissen heerst en aan het stereotyperen van de problematiek als vrouwelijk.

© Mafalda Rakoš

Eén jaar lang volgde Mafalda Rakoš elf mannen die worstelden met een eetstoornis. Openlijk deelden ze hun persoonlijke ervaringen over de zoektocht naar zelfacceptatie en een manier om hun eetstoornis onder controle te krijgen. Rakoš koos bewust voor een groep die niet past binnen het stereotype plaatje van eetstoornissen. Het stigma van een eetstoornis als ‘vrouwelijke’ ziekte, vergroot de onzichtbaarheid en schaamte van de getroffen mannen. Het maakt het voor hen moeilijker om toegang te krijgen tot ondersteuning en hulp. Naar schatting lijdt vijf procent van de Nederlandse bevolking aan een eetstoornis, waarvan ongeveer vijf procent man is. Deskundigen vrezen dat het aantal niet-gemelde gevallen aanzienlijk hoger ligt en dat eetstoornissen onder jongeren, als gevolg van het toenemende gebruik van sociale media, alleen maar zal toenemen.

De eetstoornis is soms onzichtbaar, de hoofdpersonen in dit project zijn hersteld of hebben geen ondergewicht (meer). Toch slaagt Rakoš erin hun ervaringen te visualiseren door beeld met woord, tekeningen en video te combineren. Ze toont dat iedereen, ongeacht leeftijd of hoe je je identificeert, met een eetstoornis te maken kan krijgen. Melkweg Expo vindt het daarom belangrijk dat het gesprek over zelfacceptatie en body positivity zich niet enkel op vrouwen toespitst, maar dat ook mannen en iedereen die zich anders identificeert niet vergeten worden.

De tentoonstelling is van 8 januari tot en met 14 februari gratis te bezoeken in Melkweg Expo. Donderdag 11 februari organiseert Melkweg Expo in het kader van de tentoonstelling een talk over het taboe rondom het mannelijk lichaamsbeeld. De talk wordt gepresenteerd door Arda Kaya, programmamaker en presentator bij BNN-VARA.

Fotograaf Mafalda Rakoš bracht in samenwerking met journalist Ruben de Theije in september 2020 het gelijknamige boek A Story to Tell, or: Regarding Male Eating Disorders uit. Het project viel in de prijzen op Unseen Amsterdam, Fotomuseum Winterthur en op het E.I. Festival in Braga, Portugal. Het project werd eerder gepresenteerd in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, de Kulturetage Altona in Hamburg, Benaki Museum in Athene en Fotogalerie Wenen.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.