De Oekraïnse fotograaf Evgeniy Maloletka wint World Press Photo 2022 met de foto van de gewonde zwangere vrouw Iryna Kalinina (32). Kalinina wordt uit een kraamkliniek gebracht die werd beschadigd tijdens een Russische luchtaanval in Marioepol, Oekraïne. Haar baby, genaamd Miron (naar het woord voor ‘vrede’) werd dood geboren, en een half uur later overleed ook Iryna.

© Evgeniy Maloletka, WPP 2023 Contest

De Russische aanvallen op Oekraïense steden hebben volgens het Mensenrechtenbureau van de VN geleid tot grootschalig lijden en de dood van ten minste 21.000 burgers. Toen Russische troepen op 24 februari 2022 Oekraïne binnenvielen, richtten zij zich onmiddellijk op de strategisch belangrijke havenstad Marioepol aan de Zee van Azov. Russische beschietingen verwoestten de stad, waaronder talrijke burgerdoelen, zoals de hier gefotografeerde kraamkliniek.

Aanvankelijk bestempelde Rusland berichten over de aanval op het ziekenhuis, waarbij drie doden en ongeveer 17 gewonden vielen, als nepnieuws. Later zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, dat het opzet was, dat het ziekenhuis was overgenomen door paramilitairen en dat patiënten en personeel waren geëvacueerd. Een onderzoek van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) concludeerde dat het ziekenhuis doelbewust door Rusland was aangevallen, in strijd met het internationaal humanitair recht, en dat de verantwoordelijken een oorlogsmisdaad hadden begaan.

De Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka was een van de weinige fotografen die de gebeurtenissen in Marioepol op dat moment documenteerde. Hij zei: ‘We kwamen een uur voor de invasie naar Marioepol. Twintig dagen lang leefden we met paramedici in de kelder van het ziekenhuis en in schuilkelders met gewone burgers, om te proberen de angst te laten zien waarmee de Oekraïners leefden.’

Evgeniy Maloletka

Evgeniy Maloletka is een oorlogsfotograaf, journalist en filmmaker uit Berdyansk, Oekraïne.

Sinds 2014 verslaat Maloletka de oorlog in Oekraïne. Hij versloeg ook de Euromaidan-revolutie, de protesten in Wit-Rusland, de oorlog in Nagorno-Karabach en de COVID-19 pandemie in Oekraïne.

Maloletka is in 2010 afgestudeerd aan het Polytechnisch Instituut van Kyiv. In 2009 begon hij te werken als staffotograaf voor Oekraïense media, en daarna werkte hij als freelancer samen met onder meer Associated Press, Al Jazeera en Der Spiegel.

Zijn werk tijdens het beleg van Marioepol in 2022 werd bekroond met de Knight International Journalism Award, de Visa d’or News Award en de Prix Bayeux Calvados-Normandie. Hij heeft ook prijzen ontvangen uit Italië, Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten.

https://www.worldpressphoto.org