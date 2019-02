Aan het eind van de negentiende eeuw gingen mensen voor het eerst zélf met kleine handcamera’s hun dagelijks leven vastleggen. De fotografie werd daardoor directer, sneller en dynamischer. De overeenkomsten met onze tijd, waarin steeds meer wordt gefotografeerd, zijn groot. Net als nu raakte toen de technologie in een stroomversnelling, waardoor de foto-industrie groot werd. In deze publicatie beschrijft Mattie Boom de opkomst van de amateurfotografie in Nederland: de fotografen, de foto’s, de albums, de sleutelfiguren en de achtergronden. De amateurfotografie was op dat moment vooral het tijdverdrijf voor welgestelden: heren van stand, freules en zelfs de jonge koningin Wilhelmina. Maar het waren vooral de jonge ondernemers die de fotografie onder een groot publiek verspreidden.

Met meer dan 250 foto’s en albums uit de collecties van het Rijksmuseum en Nederlandse musea en archieven, vele niet eerder gepubliceerd. Met als hoogtepunten het enig bewaard gebleven Nederlandse Kodakalbum, foto’s van Henry Pauw van Wieldrecht en koningin Wilhelmina, maar ook die van kunstenaars als Willem Witsen en George Hendrik Breitner, en van amateurfotografen die in dit boek uit de anonimiteit zijn gehaald.

Everyone a Photographer

The Rise of Amateur Photography in the Netherlands

Mattie Boom | design: Irma Boom | Engels | hardcover | 23 x 29 cm | 240 pag. | geillustreerd (250 kleur) | nai010 uitgevers in samenwerking met: Rijksmuseum Amsterdam

Tentoonstelling Iedereen Fotografeert Rijksmuseum Amsterdam

15 februari 2019 t/m 10 juni 2019

Mattie Boom, conservator fotografie van het Rijksmuseum onderzocht de afgelopen jaren honderden foto’s voor haar promotieonderzoek naar de opkomst van amateurfotografie in Nederland. Haar bevindingen zijn vanaf 15 februari te zien in de tentoonstelling Iedereen Fotografeert. Ruim 130 foto’s, fotoalbums en camera’s brengen ons terug naar het einde van de negentiende eeuw. Door de uitvinding van kleine, handzame camera’s werd het voor het eerst mogelijk om zelf bijzondere momenten vast te leggen.

Een van de eerste amateurfotografen is koningin Wilhelmina. In de tentoonstelling wordt voor het eerst een van haar fotoalbums getoond, gevuld met landschapsfoto’s en zeegezichten en voorzien van persoonlijke bijschriften.

Met de tentoonstelling Iedereen Fotografeert laat Boom zien dat amateurfotografie ingrijpende veranderingen teweegbracht in de beeldcultuur en geeft ze een antwoord op waarom amateurfoto’s de ‘missing link’ zijn in de geschiedenis van de fotografie.