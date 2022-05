terug

vijfdelige mini-docuserie op NPO 2

Choreograaf Hans van Manen wordt in juli 90 jaar. Aanleiding voor goede vriend en fotograaf Erwin Olaf om, samen met de dansers van het Nationale Ballet, de studio in te duiken voor een unieke serie foto’s die ontleend zijn aan het werk van Van Manen. Geen balletfoto’s, zoals Olaf nadrukkelijk aangeeft. Maar een kunstproject genaamd “Dance in close-up: Hans van Manen seen by Erwin Olaf” bestaande uit stills en close-ups uit verschillende choreografieën. In de vijfdelige serie Erwin Olaf eert Hans van Manenvolgen we de totstandkoming van dit project.

De vriendschap tussen fotograaf Erwin Olaf en choreograaf Hans van Manen dateert al vanaf 1983. Hans heeft lang de rol van leermeester gehad in Erwins zoektocht naar zijn eigen stijl. Bijna 40 jaar later zijn beide kunstenaars grootmeester geworden in hun vak. Hans is gestopt met fotografie en heeft een indrukwekkend oeuvre opgebouwd van 150 choreografieën. Erwin heeft internationale faam gekregen en zijn ‘vrije werk’ doet het heel goed op de kunstbeurzen. Hun vriendschap is altijd gebleven.

Erwin Olaf eert Hans van Manen bestaat uit 5 afleveringen van 12 minuten. In elke aflevering staat een ballet centraal. Te zien zijn de discussies tussen Erwin en Hans, de begeleiding van de dansers door balletmeester Rachel Beaujean, de zoektocht naar de juiste belichting en kadrering en het commentaar van Hans op de foto’s.



Eerbetoon aan Hans van Manen

In het jubeljaar dat Hans van Manen zijn 90e verjaardag viert, worden als eerbetoon aan de grootmeester van het Nederlandse ballet, naast de documentaireserie, diverse initiatieven ontplooid. Het kunstproject “Dance in close-up: Hans van Manen seen by Erwin Olaf” wordt vanaf 18 juni tentoongesteld bij Galerie Ron Mandos. Ook wordt er een boek van het project gemaakt (uitgeverij Hannibal Books), dat verschijnt bij de opening van de tentoonstelling. En het Nationale Ballet presenteert vanaf 8 juni het Hans van Manen-festival waarin (inter)nationale dansgezelschappen werken uit zijn omvangrijke oeuvre dansen. Het festival en de tentoonstelling zijn onderdeel van Holland Festival.

Uitzending: Afl 1. zondag 5 juni om 22:25 uur op NPO 2, afl. 2 t/m 5 op zondag 12, 19 en 26 juni en zondag 3 juli om 22:00 uur op NPO 2